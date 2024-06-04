Двигатели малой тяги для центра Келдыша успешно прошли первые испытания

Об этом ТАСС сообщил ректор университета Эдхам Акбулатов.
Целью экспериментов является изучений возможности применения аддитивных технологий при изготовлении ракетных двигателей малой тяги. При этом конструкции двигателя, которые проходили испытания, таковы, что их практически невозможно изготовить традиционными методами обработки металлов. Особенностью двигателя является наличие каналов охлаждения камеры сгорания.
«Прошли испытания, в том числе в центре Келдыша. Испытания прошли успешно. Это подтвердило возможность изготовления таких изделий аддитивными технологиями. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в образовательные программы по подготовке специалистов-технологов внедрить принципы аддитивных производств. Потому что сегодня действующие программы не предусматривают применения таких технологий», — сообщил ректор. По его словам, двигатели пройдут еще три испытания.
Двигатели малой тяги предназначены для корректировки и стабилизации траектории движения различных космических аппаратов.
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.