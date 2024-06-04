Двигатели малой тяги для центра Келдыша успешно прошли первые испытания

«Прошли испытания, в том числе в центре Келдыша. Испытания прошли успешно. Это подтвердило возможность изготовления таких изделий аддитивными технологиями. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в образовательные программы по подготовке специалистов-технологов внедрить принципы аддитивных производств. Потому что сегодня действующие программы не предусматривают применения таких технологий», — сообщил ректор. По его словам, двигатели пройдут еще три испытания.