Две трети блогеров сталкиваются с выгоранием

Фитнес-блогер, основатель агентства EASYAGENCY Алексей Столяров рассказал, сталкивался ли он с выгоранием: «Я веду блог более 10 лет, и не считаю, что выгорел. Но я поменял тематику — сегодня я рассказываю о путешествиях, не о спорте. Кроме того, с годами мне стало легче принимать мысль, что иногда нам нужен отдых. Это сказывается и на моей жизни: я стараюсь проводить время с семьей, развиваться. А еще это влияет на отношения с командой: например, иногда я допускаю перенос сроков — но только в том случае, если человек остается вовлеченным. А когда команда устает, я отправляю ее в отпуск — у нас было уже несколько совместных выездов».