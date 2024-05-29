Две трети блогеров сталкиваются с выгоранием

28 мая на Российском Интернет Форуме прошла дискуссия «История неуспеха: почему блогеры выгорают и как этого избежать» по мотивам исследования, которое провела среди авторов своих платформ компания VK.
В дискуссии участвовали блогеры Алексей Столяров и Леша Янгер, журналист Мадонна Мур, психолог Анетта Орлова и директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева — обсуждали, почему у работников креативных индустрий пропадает мотивация, как преодолеть выгорание и почему оно возникает.
Как выглядит выгорание
По данным исследования, почти каждый второй автор испытывает хотя бы один из симптомов выгорания: раздражение, разочарование или подавленность. Блогеры часто чувствуют истощение, негативные эмоции или замечают, что работают не так эффективно. Проблема еще и в том, что даже если прийти в норму, выгорание может вернуться. Ни разу не сталкивалась с этим состоянием только треть опрошенных.
Креаторы — это люди, к которым общество предъявляет очень высокие требования. Постоянная борьба за внимание аудитории, работа в режиме многозадачности и высокий уровень неопределенности приводит к выгоранию. Когда отсутствует четкая граница между ролью блогера и жизнью за пределами работы, профессиональная функция начинает просто поглощать человека.
Какие факторы провоцируют выгорание
Выгорание — серьезная проблема среди блогеров. Чаще всего авторы испытывают симптомы выгорания из-за того, что блог не раскручивается и не становится популярным. Помимо этого, блогеров беспокоит, когда активность подписчиков падает.
Если вы начинаете уставать, меняйте формат: однотипная работа надоедает. При этом не обязательно уходить из профессии — новые подходы, в том числе к своей роли в проекте, помогают избежать выгорания. Например, я долго училась делегировать — но если научиться, можно освободить время для того, чтобы пробовать что-то новое.
Как блогеры побеждают выгорание
Справиться с выгоранием помогают поддержка близких, увлечения и качественный отдых. 49% блогеров справляются с потерей мотивации, общаясь с друзьями и семьей, 42% — занимаясь любимым хобби. Важную роль играет и поддержка со стороны площадки и комьюнити: 51% авторов хотят получать от контент-платформы идеи и подсказки, 34% нуждаются в общении с ее представителями, 21% — в общении с другими блогерами.
Фитнес-блогер, основатель агентства EASYAGENCY Алексей Столяров рассказал, сталкивался ли он с выгоранием: «Я веду блог более 10 лет, и не считаю, что выгорел. Но я поменял тематику — сегодня я рассказываю о путешествиях, не о спорте. Кроме того, с годами мне стало легче принимать мысль, что иногда нам нужен отдых. Это сказывается и на моей жизни: я стараюсь проводить время с семьей, развиваться. А еще это влияет на отношения с командой: например, иногда я допускаю перенос сроков — но только в том случае, если человек остается вовлеченным. А когда команда устает, я отправляю ее в отпуск — у нас было уже несколько совместных выездов».
Телеведущий, певец и блогер Леша Янгер поделился своим опытом: «У меня был период, когда более 6 месяцев я не ничего не снимал, не вел социальные сети. Хотя на тот момент у меня была большая аудитория, 700−800 тысяч человек на каждой площадке. Мне казалось, что контент больше не соответствует этим цифрам и я должен срочно придумать что-то новое. Помогло окружение: я видел разный опыт, общался и с блогерами, которые становились известными после пары роликов, и с авторами, которые шли к успеху годами. Понимание, каким разным может быть отношение к своей работе, помогло мне найти свой собственный путь».
Результаты исследования и мировая тенденция показали, что выгорание — это серьезная проблема среди блогеров. Наша задача — создать условия, в которых авторы смогут эффективно работать и развиваться, при этом поддерживая свое эмоциональное и физическое здоровье.
По ее словам, VK постоянно работает с блогерами: поддерживает сообщество и создает различные инструменты для того, чтобы каждый автор мог полноценно реализовать свой креативный потенциал.
Так, был запущен Акселератор сообществ VK — закрытый клуб для администраторов пабликов соцсети ВКонтакте, каналов Дзена и групп в Одноклассниках. Сейчас в нем уже 10 тысяч авторов. В рамках проекта VK проводит марафоны, нетворкинг-сессии, групповые звонки, челленджи, вебинары и встречи в офлайне.