Две сильные вспышки на Солнце произошли вечером 12 февраля

МОСКВА, 13 февраля /ТАСС/. Две вспышки высокого класса М произошли на Солнце вечером 12 февраля, сообщает гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики.
«12 февраля в 18:48 мск зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 36 минут, в 23:35 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.9», — говорится в распространенном сообщении.
В настоящее время на Земле нет магнитной бури, но при этом продолжается вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов.
Согласно данным центра космической погоды, опасность от потоков энергичных протонов солнечных вспышек на планете сейчас находится на уровне S1 (слабом) по шкале, где самым высоким является S5. Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли также фиксируется на самом слабом уровне.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.