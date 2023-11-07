Две штуки к чаю. Диетолог рассказала, какое печенье можно есть каждый день

Печенье — распространённый продукт для перекусов. Удобные упаковки, длительный срок хранения, плюс сухое и не пачкается. Школьникам можно положить с собой в портфель, чтобы перекусить между уроками. Но проблема в том, что это не продукт здорового питания.

Три полезные добавки

«Как правило, печенье состоит из белой муки с добавлением сахара и жира, — рассказала aif.ru врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. — Белая мука и сахар создают высокую углеводную нагрузку на организм. Кроме того, в печенье, как и другие кондитерские изделия, часто добавляют гидрогенизированные масла, которые содержат транс-изомеры, а это очень вредные жиры. Всемирная организация здравоохранения призвала исключать подобные компоненты из продуктов, так как они могут привести к развитию сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Сейчас допустимо до 2−3 граммов таких жиров в продуктах. Но следует стремиться к нулю. Так прописано в рекомендациях ВОЗ».

Тем не менее, отказаться от этого десерта очень сложно. Мы с детства слышим, что лучшее средство от хандры, плохого настроения — это печенье с молоком.

«Да, печенье может повысить настроение, придать энергии, потому что это высокоуглеводный продукт и быстрый источник питательных веществ. Поэтому можно не отказываться от него совсем, но выбирать менее вредные варианты», — отмечает диетолог.

Вот три ингредиента, которые делают печенье более полезным:

— цельнозерновая мука — источник клетчатки, минералов и витаминов;

— орехи и сухофрукты — содержат клетчатку, антиоксиданты, минералы;

— тёмный шоколад — источник антиоксидантов.

А как насчёт печенья с маслом?

Раньше в детских садах и школах давали печенье с маслом. У многих такая привычка — намазывать печенье сливочным маслом — осталась до сих пор.

«Сливочное масло — это не вредный продукт, мы его рекомендуем включать в рацион, — объясняет врач-диетолог. — Но во всем нужна мера. Если вам очень хочется повысить настроение, съесть что-то вкусное, то 1−2 печенья с маслом (лучше в первой половине дня) особого вреда не принесут. Тем более если у вас есть физические нагрузки, а рацион разнообразный и сбалансированный — в нём присутствуют овощи, полезные растительные жиры, рыба, мясо. Десяток такого печенья за раз — конечно, перебор. Кстати, цельнозерновое печенье с маслом будет однозначно полезнее пирожного с кремом и трансжирами, которые содержатся в этом креме».