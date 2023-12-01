Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре, сообщил МИД КНР

Ранее телеканал Sky News сообщал, что две единственные гигантские панды готовятся отбыть в Китай из зоопарка в Эдинбурге в Британии. Панды Ян Гуан и Тянь Тянь прибыли в Шотландию в декабре 2011 года в рамках соглашения между зоологическим обществом Шотландии и китайской ассоциацией охраны дикой природы, рассчитанного на десять лет, однако его продлили на два года из-за пандемии коронавируса, отмечал канал.

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора», — сказал Ван Вэньбинь.

Он также отметил, что Китай уже все подготовил к приезду панд и с нетерпением их ждет.

«Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия, укреплять дружественные чувства между народами Китая и других стран», — сказал дипломат.

Ранее три панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне, в начале ноября вернулись на историческую родину в Китай. Панды в зоопарках всего мира, в том числе и вашингтонском, — часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство.