16:13 (мск), источник: © РИА Новости

Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре, сообщил МИД КНР

ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Две гигантские панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернутся на родину в декабре, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Источник: AP 2023

Ранее телеканал Sky News сообщал, что две единственные гигантские панды готовятся отбыть в Китай из зоопарка в Эдинбурге в Британии. Панды Ян Гуан и Тянь Тянь прибыли в Шотландию в декабре 2011 года в рамках соглашения между зоологическим обществом Шотландии и китайской ассоциацией охраны дикой природы, рассчитанного на десять лет, однако его продлили на два года из-за пандемии коронавируса, отмечал канал.

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора», — сказал Ван Вэньбинь.

Он также отметил, что Китай уже все подготовил к приезду панд и с нетерпением их ждет.

«Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия, укреплять дружественные чувства между народами Китая и других стран», — сказал дипломат.

Ранее три панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне, в начале ноября вернулись на историческую родину в Китай. Панды в зоопарках всего мира, в том числе и вашингтонском, — часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство.

Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков.

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