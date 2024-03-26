Два продукта оказались полезными для быстрого засыпания

Магний, продолжили они, также содержится в миндале. «У миндаля есть дополнительное преимущество: он содержит белки, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна и переключают организм с активного цикла адреналина на режим отдыха и пищеварения. Попробуйте заменить полдник горсткой орехов или смешать его с молоком и медом для приятного перекуса перед сном», — предложили сомнологи.