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04:58 (мск), источник: Life.ru

Дурачился и ел конфеты: Британский премьер записал рождественский ролик в стиле «Один дома»

Глава Кабинета министров Соединённого Королевства Риши Сунак решил поздравить британцев необычным способом: он снялся в пародийном ролике по мотивам легендарной комедии «Один дома», который опубликовал в социальной сети Х.

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Источник: AP 2023

Видеозапись была сделана в резиденции главы британского правительства, расположенной в Лондоне на Даунинг-стрит. Удостоверившись в том, что остался в здании один, Сунак решил повторить сцены из рождественского фильма с Маколеем Калкиным.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео политик всячески развлекается: танцует, ест спагетти и конфеты с ёлки, сбивает банки из-под Coca-Cola и просто радуется как ребёнок. Не забыл Сунак и потискать жителя резиденции кота Ларри. В конце ролика кто-то звонит в пресс-службу премьера и телефон берёт Сунак. Неизвестно, что говорят на том конце провода, однако глава Кабмина быстро прерывает разговор фразой: «Извините, вы ошиблись номером».

Ранее Лайф писал, что Сунак опозорился перед прибывшим в Великобританию коллегой из Нидерландов Марком Рютте. Он не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит, так как дверь была заперта.

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