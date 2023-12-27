Дурачился и ел конфеты: Британский премьер записал рождественский ролик в стиле «Один дома»

Видеозапись была сделана в резиденции главы британского правительства, расположенной в Лондоне на Даунинг-стрит. Удостоверившись в том, что остался в здании один, Сунак решил повторить сцены из рождественского фильма с Маколеем Калкиным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-40316705&id=456433622&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На видео политик всячески развлекается: танцует, ест спагетти и конфеты с ёлки, сбивает банки из-под Coca-Cola и просто радуется как ребёнок. Не забыл Сунак и потискать жителя резиденции кота Ларри. В конце ролика кто-то звонит в пресс-службу премьера и телефон берёт Сунак. Неизвестно, что говорят на том конце провода, однако глава Кабмина быстро прерывает разговор фразой: «Извините, вы ошиблись номером».