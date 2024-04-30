Думскроллинг — как избавиться от негатива извне

Особенно это касается детей, у которых в силу возраста психика еще не стабильна, но при этом они сильно зависят и от того, что происходит вокруг, и от эмоциональной реакции их родителей и ближайших взрослых. Родителям следует придумать такие занятия в реальном мире, которые заинтересуют ребенка и позволят ему перенаправить свою энергию в мирное русло.