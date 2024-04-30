Думскроллинг — как избавиться от негатива извне

Поначалу людям кажется, что постоянное пребывание в новостном пространстве позволяет контролировать ситуацию, особенно когда случается что-то страшное.
По словам психолога, все это отголоски нашего прошлого. Тогда выживание зависело от того, насколько человек мог ориентироваться в пространстве, оценивать происходящее вокруг него и быстро реагировать на изменения.
Сегодня, погружаясь в новости, мы проецируем случившееся с кем-то другим на себя. Это провоцирует развитие хронического стресса, тревожности и даже клинической депрессии.
Постепенно такие люди выпадают из привычной социальной жизни: меньше общаются с родными и друзьями, появляются проблемы на работе. Поэтому, по словам эксперта, важно бороться с думскроллингом на начальном этапе.
Особенно это касается детей, у которых в силу возраста психика еще не стабильна, но при этом они сильно зависят и от того, что происходит вокруг, и от эмоциональной реакции их родителей и ближайших взрослых. Родителям следует придумать такие занятия в реальном мире, которые заинтересуют ребенка и позволят ему перенаправить свою энергию в мирное русло.
А что делать взрослым?
- Ограничьте чтение и просмотр новостей 10−15 минутами в день. Заведите таймер и погружайтесь в новостной поток ровно до того момента, пока не сработает звонок.
- Не читайте и не смотрите новости перед сном.
- Получайте информацию следует из 1−2 проверенных источников, где новости подаются своевременно и безэмоционально.
- Старайтесь меньше читать посты друзей в социальных сетях, так как они также могут содержать пугающую информацию, к тому же, с эмоциональной оценкой другого человека.
Эксперт посоветовала свободное время посвятить изучению чего-то нового, что позволит мозгу переключиться на продуктивную работу. А в выходные можно устраивать информационный детокс — полный отказ от гаджетов.
Также важно составить для себя список дел, наполняющих вас энергией. Это могут быть дыхательные практики, медитации, йога, ванна с эфирными маслами. Чаще гуляйте на свежем воздухе, читайте книги, общайтесь с близкими — это также наполнит положительными эмоциями и придаст сил для других дел. А в моменты сильной тревоги можно сделать упражнение по выгрузке негативных эмоций: просто выпишите их все на бумагу.
«Помните: то, как вы будете реагировать на события окружающего мира, и как вы будете проживать негативные и печальные ситуации, прямым образом влияет на ребенка. Если вы будете действовать в позитивном ключе, то и ребенок будет менее подвержен тревожности, стрессам и иным негативным психологическим состояниям», — заключила Бортновская.