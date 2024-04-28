Дуа Липу заметили в объятиях нового возлюбленного

В начале января появились первые слухи о романе Дуа Липы с актером Каллумом Тернером. Звезд заметили, когда они танцевали на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала «Властелины воздуха». Певица пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего возлюбленного. Спустя несколько недель знаменитостей засняли за поцелуями. У них было свидание в ресторан японской кухни Sushi Park в Голливуде.