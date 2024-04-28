Дуа Липу заметили в объятиях нового возлюбленного

Фотографии знаменитостей опубликованы на сайте Just Jared.
28-летняя Дуа Липа и 34-летний Каллум Тернер появились на публике 29 апреля. Папарацци подловили певицу и актера, когда они гуляли по Нью-Йорку. Знаменитости обнимались и общались друг с другом. Дуа Липа была одета в черный жакет с золотистыми пуговицами, темные джинсы, белые носки, кожаные лоферы и солнцезащитные очки. Каллум Тернер выбрал бордовый бомбер, белую футболку, джинсы, кроссовки и солнцезащитные очки.
В марте 2023 года Дуа Липу заметили на свидании с режиссером Роменом Гаврасом. В мае влюбленные дебютировали как пара на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля. В декабре знаменитости расстались.
В начале января появились первые слухи о романе Дуа Липы с актером Каллумом Тернером. Звезд заметили, когда они танцевали на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала «Властелины воздуха». Певица пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего возлюбленного. Спустя несколько недель знаменитостей засняли за поцелуями. У них было свидание в ресторан японской кухни Sushi Park в Голливуде.