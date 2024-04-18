Дуа Липа и Миядзаки стали самыми влиятельными людьми 2024 года по версии Time

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Певица Дуа Липа и режиссер Хаяо Миядзаки попали в список 100 наиболее влиятельных людей 2024 года по версии журнала Time.
Участники списка распределены по нескольким категориям — «Деятели искусства», «Кумиры», «Титаны», «Лидеры», «Новаторы» и «Пионеры».
Британская певица албанского происхождения Дуа Липа стала одной из наиболее влиятельных личностей в категории «Деятели искусства». Также в число влиятельных «деятелей искусств» вошли актеры Дев Патель и Колман Доминго и рэпер 21 Savage.
В категории «Кумиры» Time отметил режиссера Хаяо Миядзаки, австралийскую исполнительницу Кайли Миноуг, американского кинорежиссера Софию Кополла и других.
Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен включен в список в категории «Титаны», наряду с ним перечислен глава корпорации Microsoft Сатья Наделла.
В группе «Лидеры» Time отметил премьер-министра, министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, премьера Италии Джорджу Мелони и президента Аргентины Хавьера Милея. Также в список попали премьер Госсовета КНР Ли Цян, премьер Польши Дональд Туск, президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший, глава ЦРУ Уильям Бернс, глава офиса украинского президента Андрей Ермак, Юлия Навальная и другие.
Одним из самых влиятельных людей в категории «Новаторы» стал исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг, а в категорию «Пионеры» попала актриса Америка Феррера.