Древняя бронзовая рука раскрыла секреты вымершего языка

Древняя бронзовая рука, на которой начертана надпись на таинственном языке, может помочь пролить свет на предысторию баскского языка, увлекательного «языкового изолята, у которого нет языковой группы».
Во время раскопок на стоянке железного века Ирулеги на севере Испании в 2021 году археологи раскопали бронзовый артефакт возрастом 2100 лет, имеющий форму плоской ладони. В 2024 году исследователи пришли к выводу, что надпись была сделана на васконском языке, семействе языков, включающем баскский и несколько вымерших языков.
В позднем железном веке культурная группа, известная как васконы, занимала западные Пиренеи на территории современной Испании. Региону уделялось мало археологического внимания, и древние общества этого региона остаются плохо изученными. Помимо классических источников римской литературы, лишь немногие из них известны об их языке, письменности, культуре и верованиях.
В 2007 году эксперты приступили к исследованию городища Ирулеги в долине Арангурен, сосредоточив внимание на раскопках средневекового замка. К 2018 году ученые изучили позднеисторическое поселение.
Возглавляемая археологом Маттином Айестараном из Университета Страны Басков, исследовательская группа привязала древний текст, выгравированный на тыльной стороне ладони к редкому примеру древнего языка, на котором говорили в Европе более 5 тысяч лет назад и который традиционно использовался на северо-востоке Испании до прихода римлян.
«Рука Ирулеги — единственный длинный письменный текст, найденный на сегодняшний день, наряду с несколькими монетами, отчеканенными на территории Васконии», — заявил Маттин Айестаран.
«Находка руки открыла новые горизонты для разгадки истории самого загадочного языка, который до сих пор существует в Европе: баскского языка», — добавил Микель Эдесо Эгиа из научного общества Аранзади. Он отметил, что «раскопки этого исключительного объекта привели к значительному прогрессу в археологии и лингвистике. Но это также открыло много новых вопросов».
На «ладони» руки было идентифицировано по меньшей мере пять слов, написанных 18 символами. Используя латинский алфавит, первое слово надписи — «сорионе» напоминает современное баскское слово, означающее «удача». Сходство заставило исследователей предположить, что артефакт был выставлен снаружи здания в качестве талисмана удачи. Как отметил Айестаран, бронзовая рука должна была выполнять ритуальную функцию привлечения подношений на удачу божествам.
Поясним: баскский — единственный сохранившийся язык васконского общества. Хотя его происхождение неясно, считается, что он, возможно, произошел от древнего васконского языка, на котором раньше говорили в северо-восточном регионе Пиренейского полуострова.
Лингвисты считают современный баскский «изолированным» языком, поскольку он не похож ни на один другой разговорный язык. В то же время большинство современных европейских языков принадлежат к индоевропейской семье языков.
Согласно гипотезе васконского субстрата, васконские языки могли повлиять на названия мест по всей Западной Европе, и некоторые васконские слова можно было даже найти в некоторых западноевропейских языках. Существует также теория, что эти языки были широко распространены еще до прихода индоевропейцев.