Древняя бронзовая рука раскрыла секреты вымершего языка

«Находка руки открыла новые горизонты для разгадки истории самого загадочного языка, который до сих пор существует в Европе: баскского языка», — добавил Микель Эдесо Эгиа из научного общества Аранзади. Он отметил, что «раскопки этого исключительного объекта привели к значительному прогрессу в археологии и лингвистике. Но это также открыло много новых вопросов».