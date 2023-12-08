Древние звезды произвели несуществующие сейчас сверхтяжелые элементы

Известно, что самые тяжелые элементы создаются при некоторых вспышках сверхновых звезд или при слиянии нейтронных звезд в результате процесса быстрого захвата нейтронов или r-процесса. Предполагается, что этот механизм, в ходе которого затравочные ядра захватывают очень много нейтронов за короткий промежуток времени, отвечает за синтез примерно половины атомных ядер тяжелее железа.

В новой работе исследователи проанализировали содержание тяжелых элементов в 42 хорошо изученных звездах Млечного Пути, в которых содержатся тяжелые элементы, образовавшиеся в результате r-процесса в более ранних поколениях звезд. Ученые выявили закономерности, указывающие на то, что ядра серебра и родия являются остатками деления тяжелых элементов, чья атомная масса достигала 260.