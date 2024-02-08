Древние римляне выращивали черную белену для лечения болезней

Для разрешения этих диспутов ученые детально изучили находку, а также проанализировали все имеющиеся упоминания, в каких целях и как использовалась черная белена и другие похожие на нее растения в Римской империи в разные эпохи ее существования. Проведенный анализ показал, что костяная трубка из Хаутен-Кастеллума была явно обработана человеческими руками и при этом она не несла на себе следов пепла и сажи, а также не подвергалась действию высоких температур.