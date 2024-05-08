Древние предки коров напоминали енотов и весили меньше килограмма, выяснили ученые

Группа американских палеонтологов из Университета Кента в штате Огайо и других научных учреждений обнаружила ископаемые останки крошечного млекопитающего, жившего около 65 млн лет назад. Ученые считают, что эти существа дали начало всем современным копытным млекопитающим, включая коров, оленей и свиней. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Mammalian Evolution (JME).