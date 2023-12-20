Древние кости загадочных животных нашли в Якутии

«В Чурапчинском районе Якутии найдена стоянка палеолитического человека, возраст — примерно свыше 30 тысяч лет. Найдены артефакты, которые соответствуют этой археологической культуре. Найдены [сильно разрушенные] кости неизвестных животных эпохи плейстоцена — неогена», — отметил он в беседе с ТАСС.

Протопопов добавил, что учёные также нашли много костей мамонтовой фауны — по словам эксперта, они «носят следы воздействия человека». Кроме того, специалист сообщил, что на месте палеолитической стоянки обнаружены останки носорогов и львов. Он подчеркнул, что некоторые артефакты относятся к дюктайской культуре, то есть им 30−40 тысяч лет.

Учёный уточнил, что данная территория включена в список приоритетных пунктов, где станут организовывать раскопки. По его словам, это место уже признано достаточно перспективным.

Ранее Лайф писал, что в Канаде найдены останки тираннозавра с детёнышами в желудке. Исследователям потребовались годы, чтобы убрать кусочки камня из окаменевших костей.