Древние египтяне держали священных бабуинов в плохих условиях

«За исключением крайне небольшого числа особей, фактически все священные бабуины из “долины обезьян” в Луксоре страдали от хронического недоедания и недостатка солнечного света. При этом мы не обнаружили никаких повреждений костей, связанных с травмами, что говорит о том, что данные животные вряд ли подвергались физическому насилию», — говорится в исследовании.

К этому выводу пришла группа европейских археологов и биологов под руководством профессора Католического университета Левена (Бельгия) Вима ван Нера при изучении останков бабуинов, которые были найдены в так называемой долине обезьян — западной части Долины Царей в окрестностях современного Луксора. Это название она получила в результате того, что в 1830 годах и в начале XX века здесь было обнаружено множество мумий бабуинов, имевших статус священных животных в Древнем Египте.

В последующие десятилетия археологи нашли на территории «долины обезьян» десятки других мумий приматов, большинство из которых относится к эпохе третьего переходного периода и Позднего периода в истории Древнего Египта (800−500 годы до нашей эры). Профессор ван Нер и его коллеги заинтересовались тем, в каких условиях жили эти священные обезьяны. Для получения таких сведений ученые детально изучили кости древнеегипетских бабуинов и сравнили их с тем, как выглядит скелет их диких сородичей.

Проведенный учеными анализ указал на то, что кости почти всех бабуинов из «долины обезьян» несли на себе характерные деформации и повреждения, характерные для носителей рахита и остеомаляции, системного размягчения костной ткани. По словам исследователей, это свидетельствует о том, что животные не получали достаточного количества калорий на протяжении всей их жизни, а также при этом обитали в темных помещениях, куда редко проникал солнечный свет.