Дожить до 120 лет. Академик Сафонов рассказал о перспективах человечества

— Можно и дольше. Мафусаил дожил до 969 лет, а Ной до 930. Правда это или нет, пусть разбираются специалисты в библеистике и исагогике. Махмуд Багир оглы Эйвазов из высокогорного села Пирасора якобы прожил 152 года. Он родился в 1808 году и умер в 1960-м. Этот рекорд был официально признан в СССР, а в 1956 году даже была выпущена почтовая марка в честь 148-летнего колхозника. Эйвазов стал международной знаменитостью, героем статей в прессе и телевизионных передач. Ширали Фарзали оглы Муслимов из села Барзаву с рекордом 168 лет — родился в 1805-м, а умер в 1973-м — тоже удостоился внимания современников и широкой известности. Наверняка на Кавказе существуют все условия для продолжительной жизни. И природные, и социальные факторы — горный воздух, чистая вода, мобильность, отсутствие стрессов, уважение близких до глубокой старости. Последнее тоже очень важно, одинокие уходят из жизни раньше, а поддержка семьи и ощущение того, что ты нужен, продлевает жизнь. Но есть долгожители и в мегаполисах. В апреле мы будем отмечать столетие Зои Богуславской. Она в хорошей форме, три раза в неделю ходит на работу в Центр Вознесенского, созданный в память о ее муже Андрее Вознесенском. Когда у пожилого человека есть смысл жизни — это ему очень помогает. Почему ученые живут дольше? У них есть цель и смысл жизни, они много работают головой, это тоже очень важно.