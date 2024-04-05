Дожить до 120 лет. Академик Сафонов рассказал о перспективах человечества

Как дожить до 120 лет? Возможно это или нет с точки зрения науки? И что для этого нужно делать? Об этом aif.ru расспросил директора Национального центра экологического развития РФ Президентской академии и члена попечительского совета союза «Здоровье здоровых» Максима Сафонова.
Александр Мельников, aif.ru: — Максим Сергеевич, почему вы, будучи профессиональным экономистом, заинтересовались темой здоровья?
Максим Сафонов: — В принципе, «посчитать» можно практически все. Иногда это позволяет видеть многие явления не совсем такими, как они кажутся в обычном свете. И я уверен, что здоровье тоже можно и нужно «считать». Это ресурс, и ресурс возобновляемый.
Принято думать, что здоровым образом жизни является прежде всего поддержание хорошего уровня физической активности, связанного с физическими нагрузками, правильным питанием и отсутствием вредных привычек. Но это точно не так. В первую очередь это связано с качеством нашей жизни, работой или учебой, жилищными условиями и многим другим, что абсолютно точно считается. Всегда нужно оценивать свои траты и доходы, планировать их и на короткий срок, и на длительную перспективу.
— Вы много говорите и пишите о санаторно-курортном комплексе России. Что же это такое, по вашему мнению? Феномен или парадокс?
— Интересный вопрос. Долголетие, например, точно является одновременно и феноменом, и парадоксом. Если помните, феномен — это либо явление, либо событие, явлющееся уникальным, необычным, редким, труднопостижимым. С другой стороны, у Эпикура и Платона это всего лишь отражение или противопоставление некоторой идеи. У более поздних философов — предмет возможного опыта в доступных нам априорных формах чувственного созерцания. Потом под феноменом стали понимать все, что может быть объектом научного рассмотрения. Подлинно доступным для наблюдения может выступать только наш собственный внутренний опыт, который осознается нами.
Парадокс в широком смысле — явление, высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу. Парадокс возникает, когда два взаимоисключающих (противоречащих) суждения оказываются в равной мере доказуемыми.
Наверное, и санаторно-курортный комплекс у нас такой. Он феноменальный, другого такого во всем мире нет. Созданный еще в СССР, он абсолютно уникален. Это не просто оздоровительные процедуры, это комплексный подход к оздоровлению человека. Да, раньше, конечно, по-другому относились к тому, что такое здоровый человек. Любой покидающий санаторий гражданин должен был показать достаточно высокий «привес», у нас же сейчас важно похудеть. Не знаю, правильно это или нет, мода или регулирование собственного веса. Но что есть, то есть.
Парадоксальный же он потому, что, несмотря на все трудности, которые пережила наша страна, он смог выжить и стал развиваться. У санаторно-курортного комплекса России огромный потенциал, как у практически любого недооцененного актива. По нашим расчетам, его развитие и продвижение даст мультипликативный эффект. От вложений в развитие российских здравниц с учетом задействования смежных сегментов экономики — транспорт, строительство, культура, новые рабочие места, медицина — может доходить до 5−7 рублей на каждый инвестированный рубль. При этом доходы российского бизнеса в этой сфере могут возрасти по меньшей мере на 13 процентов при росте числа поездок на 8,5 миллиона.
— По вашим расчетам, можно ли дожить до 120 лет?
— Можно и дольше. Мафусаил дожил до 969 лет, а Ной до 930. Правда это или нет, пусть разбираются специалисты в библеистике и исагогике. Махмуд Багир оглы Эйвазов из высокогорного села Пирасора якобы прожил 152 года. Он родился в 1808 году и умер в 1960-м. Этот рекорд был официально признан в СССР, а в 1956 году даже была выпущена почтовая марка в честь 148-летнего колхозника. Эйвазов стал международной знаменитостью, героем статей в прессе и телевизионных передач. Ширали Фарзали оглы Муслимов из села Барзаву с рекордом 168 лет — родился в 1805-м, а умер в 1973-м — тоже удостоился внимания современников и широкой известности. Наверняка на Кавказе существуют все условия для продолжительной жизни. И природные, и социальные факторы — горный воздух, чистая вода, мобильность, отсутствие стрессов, уважение близких до глубокой старости. Последнее тоже очень важно, одинокие уходят из жизни раньше, а поддержка семьи и ощущение того, что ты нужен, продлевает жизнь. Но есть долгожители и в мегаполисах. В апреле мы будем отмечать столетие Зои Богуславской. Она в хорошей форме, три раза в неделю ходит на работу в Центр Вознесенского, созданный в память о ее муже Андрее Вознесенском. Когда у пожилого человека есть смысл жизни — это ему очень помогает. Почему ученые живут дольше? У них есть цель и смысл жизни, они много работают головой, это тоже очень важно.
— Тут можно вспомнить и недавно умершего в 100 лет Генри Киссинджера. Он, кстати, не отличался ни любовью к спорту, ни стремлением к здоровому образу жизни, а прожил очень долгую жизнь. Или например, совсем недавно ушедший от нас в 89 лет Александр Ширвиндт. Всем известно, что он не был зожником, курил трубку, любил застолья и иронично относился к правильному питанию.
— Известно, конечно. Но здесь как у палки, всегда два конца, и каким ни ударишь, все равно больно. До сих пор неизвестно, какой из факторов долголетия важнее: генетика или образ жизни. По ряду исследований достижение 90-летнего возраста на 30% зависит от генетики и на 70% — от образа жизни. И если человек доживает до 110 лет, то уже 70% вклада в это приходится на генетику. Но не все факторы риска действуют одинаково на всех. Генри Киссинджер, который обожал жирную пищу и ненавидел физические упражнения, конечно полностью игнорировал «правила долголетия». Еще более яркий пример — француженка Жанна Кальман, являвшаяся самым старым человеком в истории человечества (121 год), которая тоже не придавала большого значения здоровому образу жизни: курила, пила и ела шоколад. Но, что интересно, у большинства людей, проживших более 100 лет, выявилась одна общая привычка — стремление к спокойному образу жизни. Почти все долгожители спокойные, выдержанные люди с устойчивой психикой, не склонные к бурному проявлению эмоций. Очень важно найти в жизни свое дело, которое позволит человеку осознавать свою нужность. В любом возрасте нужно иметь занятие, которое поддерживает интерес к жизни, и социальные связи, без которых человеку не прожить.
Но это абсолютно не значит, что не нужно заниматься здоровым питанием. Конечно, аскетов среди долгожителей нет, и специальных продуктов, отвечающих за долгую жизнь, не существует. Питаться нужно регулярно, есть в меру, предпочтение отдавать свежим и полезным продуктам, но при этом не истязать себя ни диетами, ни тем более голодовками. Тем не менее, если отказаться от сладких напитков и переработанного мяса, есть вероятность прожить на четыре года дольше. Как показал эксперимент, 40-летние участники, придерживавшиеся здорового питания, могут прожить дольше на три года, а те люди, которые предпочитали «вредную» диету, но потом изменили свои привычки, могут получить дополнительные 10 лет жизни.
И еще я бы напомнил очень важные слова академика РАН и президента Союза «Здоровье здоровых» Александра Разумова о том, что у нас в стране пока отсутствует идеал здоровья, и как смысл жизни отдельного человека, и как общественного престижа нации, цивилизации и общества. Это необходимо исправлять. Приоритетом здравоохранения должно быть не только лечение больных, но и профилактика болезней и формирование у людей культуры здоровья. Только благодаря этому мы достигнем радикального снижения оттока россиян из популяции здоровых в популяцию больных.