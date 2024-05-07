Доснижались. Врачи назвали неожиданный побочный эффект лекарств от давления

Например, средства из группы препаратов с названием, оканчивающимся на -прил, могут быть причиной появления у пациента затяжного сухого кашля. «Часто дают сиропы от кашля, лечат ОРЗ, которого не существует, или аллергию, которой тоже нет. А в принципе тут все просто. Надо отменить лекарство с окончанием на -прил и перейти на лекарство с названием, оканчивающимся на -сартан. Это две похожие группы, они действуют на один и тот же рецептор. Просто -прилы работают немножко раньше, чем -сартаны в этой цепочке», — пояснил Гандельман.