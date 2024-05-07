Доснижались. Врачи назвали неожиданный побочный эффект лекарств от давления

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали о неожиданных побочных эффектах, которые могут проявиться на фоне приема препаратов от давления. Также медики дали советы, что делать в такой ситуации.
Например, средства из группы препаратов с названием, оканчивающимся на -прил, могут быть причиной появления у пациента затяжного сухого кашля. «Часто дают сиропы от кашля, лечат ОРЗ, которого не существует, или аллергию, которой тоже нет. А в принципе тут все просто. Надо отменить лекарство с окончанием на -прил и перейти на лекарство с названием, оканчивающимся на -сартан. Это две похожие группы, они действуют на один и тот же рецептор. Просто -прилы работают немножко раньше, чем -сартаны в этой цепочке», — пояснил Гандельман.
В человеческом организме есть белок, который спазмирует сосуд. Препараты блокируют фермент, который производит этот белок. -Сартаны блокируют рецептор, на который цепляется этот белок. «-Прилы отличные лекарства, у нас нет к ним никаких претензий, великолепно снижают давление. Но если есть побочный эффект, надо отменить и заменить на другие. Отлично будут снижать давление, но кашля не будет», — резюмировала Малышева.
Есть еще один побочный эффект от лекарств от гипертонии. И они тоже хорошие препараты. И тут тоже требуется замена средства. Речь идет про амлодипин. «Побочный эффект — появление отеков, чаще всего на нижних конечностях, иногда бывают на руках. Расширяются сосуды, они становятся более дырявыми, и жидкость выходит из сосуда. Поэтому возникают отеки», — пояснил кардиолог.
«Тут мы обычно пытаемся сменить на препарат из той же группы. У половины больных давление остается скомпенсированным, и отеки исчезают. К сожалению, у другой половины пациентов они остаются. Тогда мы переходим на препараты другой группы», — добавил Гандельман.
У врачей есть четкие схемы лечения больных с гипертонией. Но при этом предугадать, как тот или иной пациент может среагировать на стандартную схему лечения, невозможно. Отсюда и случаются ситуации, когда приходится подбирать препараты и проводить замены, заявили медики.