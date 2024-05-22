Допарились. Малышева рассказала, как не умереть после бани

«Есть нормальная проводящая система, есть синусовый узел, он дает электрический сигнал — сердце сокращается. Когда вы в бане, учащается сердцебиение, потому что жарко, и вы отдаете тепло. И вот вы бросаетесь в снег, обливаетесь ледяной водой, резко стимулируется парасимпатическая система и урежает ритм. К чему это приводит? Это может привести к любым нарушениям ритма, в том числе мерцательной аритмии. Но самое опасное, что сердце просто может остановиться, и вы можете умереть», — пояснил Гандельман.