Допарились. Малышева рассказала, как не умереть после бани

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман ответили на самые популярные вопросы о бане и предупредили о ситуациях, когда поход в парную может быть опасным.
Вредно ли обливаться ледяной водой после бани?
«Есть нормальная проводящая система, есть синусовый узел, он дает электрический сигнал — сердце сокращается. Когда вы в бане, учащается сердцебиение, потому что жарко, и вы отдаете тепло. И вот вы бросаетесь в снег, обливаетесь ледяной водой, резко стимулируется парасимпатическая система и урежает ритм. К чему это приводит? Это может привести к любым нарушениям ритма, в том числе мерцательной аритмии. Но самое опасное, что сердце просто может остановиться, и вы можете умереть», — пояснил Гандельман.
Это по-настоящему опасно для людей старше 50 лет, заявила Малышева. А также для людей с сахарным диабетом, которые при этом не знают о том, что у них есть проблемы с сердцем. Не стоит обливаться ледяной водой и тем, у кого гипертония.
«Если вы будете нырять — и мужчины с ожирением, и женщины с ожирением, ничем хорошим это не кончится. Для старшего поколения это однозначно вредно, для маленьких детей, которых родители обливают, вредно», — добавила Малышева.
Что лучше — баня или инфракрасная сауна?
В обычной бане, заявили медики, вокруг человека создается высокая температура — может доходить до 100−110 градусов. Нагревается кожа, но внутри человек не нагревается, если находиться там приемлемое время.
«Инфракрасная сауна совсем другое. Дело в том, что инфракрасные лучи проникают в тело на глубину до 4 см, а у нас некоторые части тела меньше. И снаружи вам не надо 100 градусов», — пояснила Малышева.
Польза есть от любого прогревания, рассказали врачи. Тут только дело вкуса.
Вырываются белки теплового шока, которые делают нас устойчивыми. Любой вид бани приводит к расширению сосудов и снижению артериального давления.
Помогает ли баня похудеть?
«В бане можно снизить вес за счет потери жидкости, но к похудению это не имеет никакого отношения. Вы примерно через пару часов вернетесь к своему весу. Хотите худеть — диета», — рассказал Гандельман.
Жир останется с вами, а воду восстановить ничего не стоит. Поэтому это не более, чем иллюзия, пояснила Малышева.
Вреден ли алкоголь в бане?
«Баня — это потеря жидкости и расширение сосудов. Алкоголь — это мочегонное средство и расширение сосудов. Вы можете снизить артериальное давление и потерять сознание, а если вы потеряете сознание в бане, когда будете один, то можете умереть», — предупредил Гандельман.
«У вас потеря жидкости может быть огромная. Поэтому это, к сожалению, не самый лучший вариант. Замените эти напитки водой или соком, тогда сможете подольше попариться», — добавила Малышева.
Можно ли париться в бане вениками?
Это дело вкуса и личного желания. Единственное, что следует помнить, что использовать веники надо лишь когда человек распарен, и сам веник тоже должен быть запарен. От парения веником есть определенная польза, так как это массаж. С его помощью еще больше расширяются сосуды и снимаются чешуйки кожи.
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