Домохозяек призвали положить в холодильник пищевую пленку

Ранее домохозяйкам посоветовали очистить унитаз и убрать неприятный запах с помощью уксусного компресса. Специалисты посоветовали пропитать бумажные полотенца уксусом, после чего приложить их к проблемным зонам сантехники. Еще один метод — на ночь насыпать несколько ложек соды, соли или стирального порошка в унитаз, после чего утром слегка протереть его.