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Доминикана начала эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели

Программа рассчитана на шесть месяцев.
Источник: AFP 2023

ГАВАНА, 2 февраля. /ТАСС/. Доминиканская Республика стала первой страной в Карибском регионе, которая начала стимулировать предприятия ввести четырехдневную рабочую неделю для сотрудников. Об этом в четверг сообщает газета Pagina 12.

Министерство труда Доминиканской Республики запустило пилотный план сокращения рабочей недели, по условиям которого оно стремится уменьшить рабочее время граждан с 44 до 36 часов в неделю. Программа рассчитана на шесть месяцев. За этот период добровольно присоединившиеся компании смогут оценить влияние сокращения рабочего времени на производительность труда.

Отмечается, что в течение трех месяцев работники будут получать 100% зарплаты при 20%-ном сокращении рабочего времени. Цель состоит в том, чтобы оценить, достигают ли работники одинаковой производительности при сокращенном рабочем времени.

В оставшиеся месяцы власти будут оценивать результаты программы. Во внимание будут приниматься здоровье работника, его удовлетворенность балансом между работой и семейной жизнью, прогулы на работе, а также влияние изменений на окружающую среду.