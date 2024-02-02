Доминикана начала эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели

Министерство труда Доминиканской Республики запустило пилотный план сокращения рабочей недели, по условиям которого оно стремится уменьшить рабочее время граждан с 44 до 36 часов в неделю. Программа рассчитана на шесть месяцев. За этот период добровольно присоединившиеся компании смогут оценить влияние сокращения рабочего времени на производительность труда.