Доминика создаст первую охраняемую зону для кашалотов

Кашалоты — крупные морские млекопитающие, оказывающие огромное влияние на экосистему океана и способствующие поглощению углерода (СО2). Они перемещают из глубины океана питательные вещества на поверхность, тем самым создавая питательную среду для планктона, который улавливает СО2 и уносит его на дно.

Сейчас эти существа находятся на грани исчезновения, поэтому правительство Доминики, островного государства в Карибском море, заявило, что около 777 квадратных километров воды на западе от острова будут объявлены заповедной зоной.

По оценкам специалистов, в водах, окружающих Доминику, обитает менее 500 кашалотов. Более 60% мировой популяции сократилось в результате китобойного промысла. Браконьерство, нефтедобыча и загрязнение Мирового океана являются факторами, которые также ведут к исчезновению животных.

Как только заповедник будет создан, будет назначено должностное лицо и наблюдатели, которые будут следить за безопасностью на охраняемой территории и соблюдением правил китового туризма: посетители по прежнему смогут плавать с животными, но не в таком количестве. Также будет проложен международный судоходный коридор, чтобы избежать гибели большего количества морских млекопитающих. В зоне останутся возможны и туристические прогулки на лодках и наблюдение за животными.

Ранее благодаря рвоте кашалота тайский рыбак стал миллионером.

Анна Морозова