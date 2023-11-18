12:57 (мск), источник: Газета.Ру

Домашний кот дал отпор медведю в Сочи

На Красной Поляне в Сочи домашний кот не побоялся дикого медведя и прогнал его с участка хозяев. Конфликт кота и лесного хищника попал на видео.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел на одном из частных подворий в Красной Поляне и попал на записи камер видеонаблюдения, установленных на крыльце дома. Медведь пробрался на участок ночью, отпор ему дал домашний кот.

На кадрах ролика, который распространился в сети, отважный домашний любимец налетает на медведя и шипит, дикий зверь, испугавшись атаки кота, предпочел сбежать и ушел искать пропитание в другом месте.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Кремле предсказали, какой будет Россия через 10 лет
Журналисту, взявшему интервью у Путина, грозит суд
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь