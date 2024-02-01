Дом-работа-дом: советы о том, как победить рутину

Практически каждый человек просыпается утром, выпивает кофе, стоит в пробках по дороге на работу и почти весь световой день проводит там. Казалось бы, можно отдохнуть вечером, но дома ждет приготовление еды, уборка и стирка. Эти однообразные рутинные дела занимают все свободное время. Из-за этого происходит так называемое выгорание.
Редакция портала TechIncider рассказала, как разнообразить рутину и вдохнуть полной грудью.
1. Учиться, учиться и еще раз учиться
Многие после окончания школы, колледжа или вуза считают учебу неинтересной и рутинной. Но в современном мире она может быть намного интереснее, чем банальная зубрежка учебников.
Сейчас на разных платформах можно найти образовательные программы, в рамках которых учеба проходит в игровом формате. Так осваивать новую специальность или подтянуть умения в основной профессии станет гораздо интереснее.
Процесс обучения стимулирует мозговую активность и помогает разнообразить рутину и не дает мозгу «закиснуть» под грузом рабочих документов и задач.
2. Идите маленькими шажками, чтобы достичь большего
Каждую долгосрочную масштабную цель стоит разбить на наборы небольших заданий. Они не займут недели и не позволят потерять интерес.
Например, если вы хотите написать книгу, начинайте с двух-трех страниц в день. Так, уже через месяц их будет сотня, а через полгода — целый том. Мозг привыкнет к новому виду деятельности, научит ускорять одни процессы и оптимизирует другие.
3. Сделайте работу игрой
В играх все работает по такому принципу: игрок выполняет какой-то квест (задачу), а потом получает за это награду. Также можно сделать и с работой или домашними делами.
Поставьте краткосрочные, реалистичные цели, после выполнения которых обязательно вознаградите себя за проделанную работу. Например, можно немного отдохнуть, купить подарок, съесть что-то вкусное. После того, как вы найдете баланс между жизнью и работой, рутина перестанет быть монстром, пожирающим все время и силы.
4. Составляйте четкий план действий
Этот принцип полезен во всех сферах жизни, но именно в домашней рутине раскрывается его польза.
Повесьте на холодильник планировочную доску, напишите на ней дела и ограничьте время. Например: сухая уборка — 10 минут, влажная — 15 минут, приготовление еды — 60 минут, глажка — 30 минут, мытье посуды — еще 15 минут. Пройдет всего два часа, а квартира уже убрана.
5. Меняйте среду
Не обязательно ехать куда-то отдыхать для того, чтобы разнообразить жизнь. Можно пригласить коллег и друзей в гости. При этом можно обойтись без шумной вечеринки. Достаточно просто устроить чаепитие на кухне или поиграть в настольные игры. Это позволит «разгрузить» мозг и отвлечься от рутины. Также такие мероприятия поднимут настроение и выведут отношения в коллективе на новый уровень.
6. Лучший отдых — смена вида деятельности
Банальный, но действенный способ отдохнуть — попробовать другой род занятий. Например, можно после работы рисовать картины по номерам, собирать пазлы и осваивать что-то новое. Подойдут также занятия спортом и часовая прогулка перед сном. Это все позволит «разгрузиться» и «проветрить» мозг.
От каждодневной рутины помимо выгорания может наступить переутомление. Эксперты рассказали, откуда еще может взяться хроническая усталость и как с ней бороться.
Анна Морозова