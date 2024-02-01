Дом-работа-дом: советы о том, как победить рутину

Не обязательно ехать куда-то отдыхать для того, чтобы разнообразить жизнь. Можно пригласить коллег и друзей в гости. При этом можно обойтись без шумной вечеринки. Достаточно просто устроить чаепитие на кухне или поиграть в настольные игры. Это позволит «разгрузить» мозг и отвлечься от рутины. Также такие мероприятия поднимут настроение и выведут отношения в коллективе на новый уровень.