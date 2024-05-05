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Дом — не работа. Эксперт раскрыла, какую пенсию начисляют домохозяйкам

Размер такой пенсии будет минимальным, и наступит она позже.

Источник: РИА "Новости"

Всем известно, что размер пенсии зависит от количества пенсионных баллов и общего трудового стажа, однако есть женщины, которые не вели трудовую деятельность и полностью посвятили себя семье и домашнему очагу.

«Да, домохозяйки, которые совсем не работали, будут получать пенсию, но она будет отличаться от выплат тех, у кого есть трудовой стаж, — отвечает кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управления человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. — Напомню, чтобы получать страховую пенсию, необходимы три условия: достижение пенсионного возраста, наличие определенного стажа работы и количество пенсионных коэффициентов (баллов)».

Если женщина совсем не работала и посвятила свою жизнь ведению домашнего хозяйства, она может рассчитывать только на социальную пенсию, которую выплачивают как раз тем, у кого до наступления пенсионного возраста не соблюдается одно из условий оформления страховой пенсии.

Социальная пенсия назначается на пять лет позже назначения страховой пенсии. Она меньше, чем страховая пенсия, и индексируется не так, как страховая пенсия.

Социальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В среднем по РФ она составляет 13,5 тысяч рублей.