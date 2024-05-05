Дом — не работа. Эксперт раскрыла, какую пенсию начисляют домохозяйкам

«Да, домохозяйки, которые совсем не работали, будут получать пенсию, но она будет отличаться от выплат тех, у кого есть трудовой стаж, — отвечает кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управления человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. — Напомню, чтобы получать страховую пенсию, необходимы три условия: достижение пенсионного возраста, наличие определенного стажа работы и количество пенсионных коэффициентов (баллов)».