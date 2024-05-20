Дом на колесах: как передвигают исторические здания в Москве

Москва — современный город с богатым историческим наследием. Поэтому все, что происходит в столице, опирается на новейшие тренды и старые традиции. Взять хотя бы преображение бывших промзон. Новый облик заброшенных территорий формируется с отсылкой к славному прошлому предприятий. В районе Марьина Роща, например, там, где раньше стоял компрессорный завод «Борец», появился жилой квартал. Но перед этим водонапорную башню конца XIX века, а также стены механосборочного цеха и склада моделей передвинули, чтобы сохранить.
— Современную Москву нельзя представить без уникальных по своей архитектуре объектов промышленного наследия, которые стали частью ее исторического облика, — поддержал решение компании-застройщика руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Герои «Борца»
История завода «Борец» началась в конце 1890-х годов, когда московский предприниматель не- мецкого происхождения Густав Лист решил построить Бутырский машиностроительный завод. За проект взялся архитектор Николай Струков. Первый цех заработал в 1898 году. Затем ввели в строй и другие здания, в том числе построенные по проекту архитектора Николая Поликарпова.
Фабрикант Густав Лист сделал имя на производстве насосного и противопожарного оборудования. Многие его изобретения были прорывными. Например, он первым в Москве создал пожарный автомобиль с раздвижной лестницей. На Бутырском заводе выпускали паровые машины, химические огнетушители, пневматические сирены и другое оборудование. В 1910 году именно здесь представили первый компрессор отечественного производства. Также на заводе наладили выпуск поршневых и центробежных насосов, которые в Первую мировую войну использовали на крейсере «Аврора», броненосце «Потемкин» и других кораблях российского флота.
В 1915 году до призыва на военную службу на предприятии трудился слесарь Анатолий Железняков, который вошел в историю как Матрос Железняк — участник Октябрьской революции и Гражданской войны. Рабочие завода горячо поддержали перемены, и в 1922 году после прихода к власти большевиков предприятию присвоили имя «Борец».
Во время Великой Отечественной войны здесь отливали мины и выпускали реактивные снаряды для «катюши». Вместо мужчин у станков стояли женщины и, по сути, дети, среди которых была Зоя Космодемьянская. Ей еще не было и 18, когда она пришла на завод, чтобы стать токарем. Но, проработав несколько месяцев, с партизанами отправилась в тыл врага.
В разные годы на заводе работали герои Великой Отечественной войны: летчики Серафим Бирюков, Иван Цапов и Алексей Никитин. Восстановившись после войны, предприятие вернулось к разработке и выпуску уникальных компрессоров и насосов, в том числе для нефтедобычи. Однако в 2008 году производство остановилось. Это стало отправной точкой к кардинальным переменам на территории бывшего завода «Борец».
Все по науке
На Складочной улице на месте старых промышленных корпусов появились жилые дома. При этом самые красивые заводские постройки оставили. Но, чтобы они не мешали строительству, их сдвинули в сторону. Первый «переезд» состоялся в 2020 году. Тогда водонапорная башня и фасады двух корпусов преодолели 230 метров. Недавно закончился второй «переезд». На этот раз строения переместили на расстояние около 100 метров.
— Самое сложное — передвижка башни. Если у двух других объектов самая тяжелая стена весит 80 тонн, то башня — 1600 тонн, — поделился руководитель проекта по передвижке зданий Олег Евлашкин. — Приходилось учитывать множество параметров. Даже солнце влияло на работу. Если при передвижке башню уводило немного вправо, то, когда она нагревалась, начинала уходить влево. За всем этим нужно было следить и корректировать направление по ходу движения.
Чтобы передвинуть кирпичную башню высотой 25 метров, еще четыре года назад ее отделили от фундамента, укрепили металлическими поясами и установили на железобетонную плиту. Здание «ехало» по рельсам, на которые положили катки. Привести в движение массивную конструкцию помогли гидравлические цилиндры, которые подталкивали башню сзади.
Наследие Генделя
За основу перемещения исторических построек «Борца» взяли методику, разработанную советским инженером Эммануилом Генделем.
— Конечно, он свою методику разработал не с нуля, — рассказал экскурсовод компании «Москва глазами инженера» Андрей Тутушкин. — Тем не менее именно она оказалась одной из самых бережных, что было важно для общегородской реконструкции, стартовавшей в 1930-е.
Благодаря советскому инженеру в столице передвинули и тем самым сохранили несколько десятков зданий, в том числе на улице Горького (ныне — Тверской). Одним из самых впечатляющих примеров, по мнению экскурсовода, стало перемещение доходного дома Саввинского подворья. Здание, построенное в 1907 году, весило около 23 тысяч тонн. Это был мировой рекорд по тяжести среди всех «переехавших» домов.
— Саввинское подворье сдвинули на 50 метров во двор, а на освободившемся месте построили новый дом под номером шесть, — уточнил Тутушкин.
Еще одним рекордсменом стало здание Моссовета, сейчас в нем располагается мэрия Москвы. Это была самая быстрая передвижка в истории.
— Не менее впечатляющей была передвижка глазной больницы, на тот момент действующей, — продолжил Андрей Тутушкин. — Здание не просто передвинули, а повернули так, что теперь его фасад выходит на Мамоновский переулок, который расположен перпендикулярно Тверской улице.
Плавный ход
На перемещение глазной больницы ушло 33 дня. И все это время врачи продолжали не только принимать пациентов, но и проводить операции. В такое сложно поверить, но сохранились свидетельства, которые подтверждают мастерство советских инженеров. Так, знаменитая детская писательница Агния Барто, после того как на улице Серафимовича дом вместе с жильцами «переехал» на 74 метра, написала стихотворение, в котором есть такие строчки:
"Тихо едут стены эти,
И не бьются зеркала,
Едут вазочки в буфете,
Лампа в комнате цела".
Плавность, с которой движется дом, отмечал и журналист «Вечерней Москвы», который лично наблюдал за перемещением здания Моссовета. «Камешек, положенный инженерами на перила лестницы для определения, будет ли заметен толчок при начале движения, не упал, — сообщается в заметке, опубликованной в газете от 16 сентября 1939 года. — Находясь внутри здания, все же можно было ощущать движение. Здание тихо содрогалось, в окнах дребезжали стекла, а снизу доносился шум работающих лебедок. Создавалось впечатление путешествия на большом пароходе».
Плавность хода обеспечивала и небольшая скорость. Это в старом фильме «Новая Москва», в котором запечатлена как раз реконструкция столицы 1930-х годов, дома едут, словно поезда, а в реальности ползут, как улитки. Например, водонапорная башня завода «Борец» один метр преодолевала за семь минут. Сторонний наблюдатель даже не заметил бы, как двигались катки.
На перемещение всех исторических объектов «Борца» ушло около двух недель. На новом месте они простоят примерно полтора года.
Частью нового пространства станут и восстановленные здания «Борца». В водонапорной башне разместят офисы, в механосборочном цехе будут проводить выставки, а в бывшем складе моделей откроют рестораны.
Кстати
В 2022 году на платформу станции Кутузовская МЦД-4 переместили отреставрированный домик путевого обходчика, построенный в 1908 году. Здание весом 400 тонн проехало на салазках несколько десятков метров.