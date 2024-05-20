Дом на колесах: как передвигают исторические здания в Москве

Фабрикант Густав Лист сделал имя на производстве насосного и противопожарного оборудования. Многие его изобретения были прорывными. Например, он первым в Москве создал пожарный автомобиль с раздвижной лестницей. На Бутырском заводе выпускали паровые машины, химические огнетушители, пневматические сирены и другое оборудование. В 1910 году именно здесь представили первый компрессор отечественного производства. Также на заводе наладили выпуск поршневых и центробежных насосов, которые в Первую мировую войну использовали на крейсере «Аврора», броненосце «Потемкин» и других кораблях российского флота.