Дом Бабы-яги и ферма с альпаками: куда сходить с ребенком на ноябрьские праздники

В Липецкой области специалисты советуют посетить всесезонный парк «Кудыкина гора». Там можно увидеть 15-метрового Горыныча, поводить хоровод со скульптурами семи ангелов и посмотреть на помидор исполинских размеров. Детей также порадует точная копия деревянной крепости IV—V вв. еков. В парке есть пони, страусы и ламы, которые живут в просторных вольерах. Заночевать можно в местной гостинице, гостевом доме или кемпинге, а добраться до парка — на автобусе. В Tutu советуют перед планированием поездки читать отзывы об общественном транспорте.

Следующим вариантом поездки на ноябрьские праздники эксперты называют владения Бабы-яги в селе Кукобой Ярославской области. Во время экскурсии бабушка и ее помощники — Леший и Топтыгин — встречают гостей на пороге настоящей избушки на курьих ножках. А после — угощают чаем и пирогами. Рядом с владениями Бабы-яги расположена лесная резиденция медведя Михайло Потапыча, где можно принять участие в старинных русских забавах. На второй день поездки эксперты советуют отправиться в Музей сказки. В Tutu отмечают, что лучше посещать эти места в составе экскурсионной группы, но доступно и индивидуальное посещение по предварительному согласованию.

В Санкт-Петербурге детям будет интересно посетить музей «Особняк-Небылица», где можно погостить у Карлсона и увидеть старика Хоттабыча. В музее нет привычных залов с экспонатами, все пространство разбито на фотозоны со сказочными интерьерами. Еще одним вариантом семейного отдыха в Петербурге эксперты называют выставку «Алиса в Зазеркалье» на улице Марата, 86.

«Почитателям Карлсона понравится маленький домик, который притаился на крыше театра Karlsson Haus. Если покрутить пропеллеры, которые находятся в стеклянной нише рядом с театром, то из домика на крыше выглянет привидение», — подчеркивают специалисты.

В Московской области, по мнению специалистов Tutu, можно сходить на экоферму «Российские альпаки», а в Калужской — парк «Этномир».