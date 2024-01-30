Долой трансжиры! Врач рассказала, как держать холестерин под контролем

Вовсе отказываться от мяса и становиться вегетарианцем не нужно. А детям этого делать категорически не следует. Но жирные сорта мяса — баранина, свинина, говядина, а также птица (гусь, утка) — слишком богаты насыщенными жирами, поэтому их лучше употреблять крайне редко или никогда. Но телятина, индейка, кролик и курица содержат куда меньше насыщенных жиров. При выборе мяса на ужин рекомендуется обращать внимание именно на эти варианты. И хотя бы несколько раз в неделю употреблять рыбу (которая опять же является источником омега ПНЖК).