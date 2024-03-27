Доллар доллару рознь. Эксперт назвал, какие купюры не стоит брать в отпуск

Эксперт также отметил, что купюрам нового образца отдают предпочтение во Вьетнаме, Индии и Шри-Ланке, а также в Омане, ОАЭ и на Бали. Старые банкноты могут не принять в обменных пунктах и магазинах, однако можно найти более лояльные места обмена в туристических зонах. «На Востоке предпочитают доллары “посвежее”, и это не связано с текущей политической обстановкой в мире. Не рекомендуется брать с собой доллары банкнотами старше 1996 года, так как из-за плохой защищенности этих купюр встречается много подделок», — сказал Щербаченко.