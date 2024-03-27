Доллар доллару рознь. Эксперт назвал, какие купюры не стоит брать в отпуск

При отсутствии банковских карт, которые принимают за границей, российские туристы прибегают к наличным деньгам, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко. Он предупредил, что не все купюры долларов принимаются за рубежом.
«В Юго-Восточной Азии можно наблюдать такую тенденцию, когда практически везде принимают только новые доллары. Начиная от Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии, Брунея, Малайзии, Восточного Тимора, Таиланда, Камбоджи — везде необходимы для обмена как минимум хорошо выглядящие банкноты. Некоторые страны, например Бруней, не любят банкноты ниже 50 долларов», — пояснил Щербаченко.
Эксперт также отметил, что купюрам нового образца отдают предпочтение во Вьетнаме, Индии и Шри-Ланке, а также в Омане, ОАЭ и на Бали. Старые банкноты могут не принять в обменных пунктах и магазинах, однако можно найти более лояльные места обмена в туристических зонах. «На Востоке предпочитают доллары “посвежее”, и это не связано с текущей политической обстановкой в мире. Не рекомендуется брать с собой доллары банкнотами старше 1996 года, так как из-за плохой защищенности этих купюр встречается много подделок», — сказал Щербаченко.
В некоторых странах, таких как Турция, ОАЭ и Куба, могут отказаться принимать банкноты старых серий. В Турции и Египте без проблем можно расплатиться «зелеными» долларами выпуска образца до 2009 года. На Бали также могут не принять старые купюры. «В любом случае перед поездкой за границу лучше заранее разузнать предпочтения местных относительно цвета денег. Обращайте внимание на состояние банкноты: она не должна быть слишком грязной, потрепанной и иметь явные дефекты, которые могут являться признаком неплатежеспособности», — заключил Петр Щербаченко.
Ранее эксперт Анастасия Павлова рассказала, с какими деньгами лучше ехать в Белоруссию. По ее словам, российским туристам лучше всего приезжать с банковской картой платежной системы «МИР» — с этих карт в стране можно без проблем снять наличные в белорусских рублях.
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