Долги по наследству. Эксперты раскрыли, кто обязан оплатить счета усопшего

Как быть, если после смерти человека остались не только вещи, но и долги? Вместе с экспертами aif.ru выяснил, что в этом случае происходит с обязательствами по кредитам, налогам, алиментам и другим платежам, и можно ли наследникам просто забыть о них.

Какие платежи умершего переходят по наследству?

Как известно, вместе с имуществом по наследству переходят и долги наследодателя. Руководитель консалтинговой компании «Лигал Эксперт» Ольга Попова конкретизирует: у наследников будет обязательство оплатить кредиты, долги ЖКХ, задолженность по налогам (транспортный, земельный, имущественный). А вот алименты, возмещение вреда жизни и здоровью другого человека, административные штрафы (в том числе за нарушение ПДД) не наследуются и после смерти человека аннулируются.

Можно ли не гасить эти долги?

Можно, но для этого придется отказаться от наследства. Причем лучше сразу выразить свою волю и законодательно закрепить ее. Для этого нужно обратиться к нотариусу и написать отказ от наследства.

Нотариус Николай Третьяков поясняет: наследники, приняв имущество умершего, не могут отказаться от его долгов. Они либо отказываются от всего имущества, и от долгов в том числе, либо наследуют и имущество, и долги.

«При этом следует понимать, что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам умершего исключительно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. При его отсутствии или недостаточности требования кредиторов не могут быть удовлетворены за счет личного имущества наследников. Иная ситуация может возникнуть при наследовании долга по ипотечному кредиту. Если жизнь наследодателя была застрахована, долг должна будет погасить страховая компания, а квартира достанется наследнику», — говорит собеседник.

Еще один способ не платить по долгам относится к супругам. Если они заключили брачный контракт, то в нем можно предусмотреть соответствующие условия.

Что сделать, чтобы банк не насчитал пеню по кредитам покойного?

В Федеральной нотариальной палате разъясняют: чтобы за время оформления наследства по кредитам не набежала пеня, нужно сразу же после получения свидетельства о смерти обратиться с документами к нотариусу или в банк. Бывают ситуации, когда наследники годами не знают о долгах усопшего. И бывают неприятно удивлены, что им приходится решать вопросы и с кредитами, и с внушительными неустойками.

Как быть, если долги покойного превышают размер наследства?

Если наследник принимает наследство, то он отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости наследуемого имущества. Например, если человек унаследовал имущество на 10 миллионов рублей, но оказалось, что долги покойного составили 15 миллионов, то наследнику предстоит уплатить кредиторам только 10 миллионов рублей, то есть только то, что он получил по наследству.

Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно. Кредитор может требовать выплаты долга от всех должников совместно или от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части долга. При этом наследник, погасивший долг наследодателя, имеет право предъявить требования к остальным наследникам, уточнил Николай Третьяков.

Как узнать о долгах умершего?

В распоряжении наследников — все возможные открытые источники. Ольга Попова советует обязательно проверить данные на сайте службы судебных приставов, картотеку арбитражных дел. Через нотариуса можно запросить сведения из Бюро кредитных историй. Получить сведения по рассмотрению дел в судах общей юрисдикции сложнее, но, по крайней мере, можно проверить информацию на сайте суда по месту жительства наследодателя.

«Важно собрать максимально возможную информацию о состоянии дел наследодателя. Но быть уверенным на 100% в данном случае не получится просто потому, что могут быть обязательства, информацию о которых невозможно получить из доступных источников. Например, обязательства перед физическими, юридическими лицами, спор по которым не рассматривался в судебном порядке», — добавляет Ольга Попова.

Юрист Марина Захарова добавляет: в Госдуме рассматривается законопроект, которым предлагается возложить на нотариусов, ведущих наследственные дела, обязанность информировать наследников об объеме кредитной задолженности наследодателя. «Механизм работы нотариусов по выявлению долгов еще разрабатывается. По этому поводу у меня имеется важный вопрос: когда нотариус будет сообщать о наличии долгов? До подачи заявления о вступлении в наследство либо после? Думаю, будет правильным, если наследник будет уведомлен о кредитных обязательствах умершего родственника до момента подачи заявления, так как он принимает наследство в момент подачи заявления», — комментирует юрист.