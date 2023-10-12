Доктор прописал. Врач рассказала, может ли мёд заменить лекарства

Мед — это нектар цветущих растений, переработанный пчелами. В нем содержатся витамины группы А, В, С, кальций, магний, медь, железо, фосфор, калий, бор и цинк. Может ли вылечить эта витаминная бомба?

Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Марина Константинова.

Мед, безусловно, обладает полезными свойствами. При этом количество витаминов и минералов в меде не может покрыть суточную дозу, необходимую организму, и овощи и фрукты в этом смысле гораздо полезнее.

Противовоспалительные и антибактериальные свойства меда связаны с содержанием в нем естественных антибиотиков и фитонцидов. Поэтому он действительно облегчает состояние при простудных заболеваниях, обладает обволакивающим свойством и снижает кашлевой рефлекс. Также мед обладает противовирусным и противомикробным действием.

Однако его лекарственное действие не стоит переоценивать. Заменить лекарство мед не может. Это натуральная биодобавка, которая полезна при условии, что вы употребляете ее правильно — в первой половине дня, как самостоятельный продукт и не нагревая выше 40 градусов (при этой температуре мед теряет свои полезные свойства).

К тому же даже здоровым людям употреблять мед нужно с осторожностью — не более 50−100 г. В меде содержится большое количество быстрых углеводов (сахаров), которые дают нагрузку на поджелудочную железу и почки.

У всех сортов меда высокий гликемический индекс — в среднем 70−80. Поэтому мед не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом I и II типа, а также при ожирении.

Кроме того, желательно ограничить употребление меда при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЯБЖ, гастрит, панкреатит, цирроз) и органов дыхания, бронхиальной астме.