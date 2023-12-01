Доктор Питер: идеальный порядок на столе говорит о том, что вам сложно демонстрировать эмоции

Человек проводит на работе треть своей жизни, а значит, по тому, как выглядит его рабочее место, можно понять, из чего на самом деле складывается его характер, что он любит и что ему интересно. Психологи уверены, что стол — это одно из самых показательных мест в таком плане.

1. Обилие «канцелярки»

Ручки и фломастеры, резинки и точилки, карандаши, скрепки, ежедневники — стопкой, кипы документов, справок, чеков… Если все это — про ваш стол, скорее всего, вы человек очень занятой и неравнодушный. Вы отличаетесь высоким уровнем эмпатии, друзья и близкие часто обращаются к вам за помощью, потому что знают, что вы всегда поддержите.

2. Черт ногу сломит

Бардак или творческий беспорядок — неважно, как вы называете то, что творится на вашей рабочей поверхности. Возможно, у вас самого крайне смутные представления о том, что, где и зачем лежит и сколько лет. Но это говорит о том, что вы — человек многозадачный, умеете управлять несколькими делами одновременно и не сходить при этом с ума. В то же время, у вас, вероятно, проблемы с делегированием — вы предпочитаете не объяснять, как сделать, а выполнить задачу самостоятельно.

3. Все по линеечке

Сейчас культ минимализма в интерьере, чистых и ровных поверхностей, «воздуха» и дневного света. Быть может, порядок на столе помогает вам сосредоточиться. Но возможно, если ваше рабочее место всегда выглядит идеально, вы очень скрытный человек. Вероятно, вам сложно демонстрировать свои эмоции и знакомиться с новыми людьми.

4. Сувенирный рай

Обилие статуэток, наград, фотографий в рамках, памятных ракушек и камней — все это говорит не только о том, что человек стремится окружить себя приятными воспоминаниями. Скорее всего, он очень ответственный и внимателен даже к мелким деталям. А еще он очень надежный. Но форс-мажоры воспринимает плохо — может запаниковать.

5. Грязные чашки и тарелки

Все люди периодически едят на своем рабочем месте и пытаются сосредоточиться на задаче с помощью кружки горячего кофе. Однако психологи предупреждают работодателей: возможно, человек относится к своим обязанностям спустя рукава и вот-вот уволиться. А еще поговаривают, что такие люди плохо хранят чужие тайны и могут страдать от невысокой самооценки.