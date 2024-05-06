Доктор Мясников развеял миф о пользе костного бульона

Напомним, также врач заявил, что холодец не может укрепить хрящи, потому что в них нет сосудов. По его словам, по-настоящему здоровью суставов способствует ограничение сладкой и жареной пищи. Также в диету нужно добавить овощи и фрукты, морскую рыбу, молочные продукты, — все это смягчает воспаление.