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Доктор Мясников развеял миф о пользе костного бульона

В российских магазинах начали продавать костный бульон, считается, что он полезен для здоровья и способен излечить от многих заболеваний.

Источник: Freepik

Однако на самом деле в нем больше вреда, так как такой продует является источником огромного количества холестерина, убежден заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.

«Это чистый холестерин и экстракты всего, из чего его варят. Я собакам-то его ограниченно даю», — заявил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Доктор призвал россиян не тратить деньги на покупку подобных «целебных» отваров, подчеркнув, что врачи уже опровергли заявление о его полезных качествах.

К примеру, доказано, что на самом деле такой бульон не повышает активность иммунной системы, не влияет на хрящевую поверхность поврежденных суставов, кожу или волосы, не помогает кишечнику.

Среди плюсов Мясников назвал способность костного бульона наращивать жировую ткань и помогать в реабилитации после болезней, а также в восстановлении электролитов в крови.

Напомним, также врач заявил, что холодец не может укрепить хрящи, потому что в них нет сосудов. По его словам, по-настоящему здоровью суставов способствует ограничение сладкой и жареной пищи. Также в диету нужно добавить овощи и фрукты, морскую рыбу, молочные продукты, — все это смягчает воспаление.