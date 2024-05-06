Доктор Мясников развеял миф о пользе костного бульона

Однако на самом деле в нем больше вреда, так как такой продует является источником огромного количества холестерина, убежден заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.
«Это чистый холестерин и экстракты всего, из чего его варят. Я собакам-то его ограниченно даю», — заявил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.
Доктор призвал россиян не тратить деньги на покупку подобных «целебных» отваров, подчеркнув, что врачи уже опровергли заявление о его полезных качествах.
Среди плюсов Мясников назвал способность костного бульона наращивать жировую ткань и помогать в реабилитации после болезней, а также в восстановлении электролитов в крови.
Напомним, также врач заявил, что холодец не может укрепить хрящи, потому что в них нет сосудов. По его словам, по-настоящему здоровью суставов способствует ограничение сладкой и жареной пищи. Также в диету нужно добавить овощи и фрукты, морскую рыбу, молочные продукты, — все это смягчает воспаление.