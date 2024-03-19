Доктор едет: как в России появилась «скорая»

Историки считают предтечей скорой помощи в России лечебницу, которую организовал в XVII веке, во времена царя Алексея Михайловича, боярин и благотворитель Федор Ртищев. Его дворовые каждый вечер собирали на московских улицах больных и калек — и свозили в больницу, где несчастные получали кров, уход и теплую пищу. Но этот порыв боярина не поддержали ни власти, ни другие состоятельные меценаты. Лечебницы и богадельни, конечно, принимали больных, которые нуждались в экстренной помощи, но службы, которая бы выезжала к пациентам и доставляла их в стационары, не существовало. Врачи, которых в XVIII веке в России стало больше, сетовали, что многих пациентов не удается спасти, потому что они слишком поздно попадают к медикам. Городские власти, конечно, пытались организовать помощь несчастным. Тех, кого в тяжелом состоянии находили на улицах, дворники, пожарные и околоточные доставляли в приемные покои, которые оборудовали в полицейских участках. Там удалось спасти немало покалеченных и обмороженных. Но во второй половине XIX века, когда население Петербурга далеко перевалило за миллион, и таких мер было явно недостаточно. Полицейские, у которых хватало забот, просто не могли уследить за всеми подворотнями столицы. Настало время — и впервые появилась экономическая возможность — создать систему оказания неотложной помощи. И в 1899 году она была организована в столице Российской империи. Как это было, вспоминают «Известия».