Доказано внеземное происхождение кулона Тутанхамона

Ученые из Германии, Египта и Марокко проанализировали образцы желтого стекла, которое давно находят на территории ливийской пустыни — Великого Песчаного моря. Эта пустыня, соединяющая Египет и Ливию, имеет площадь 72 тысячи квадратных километров.

«Если вы окажетесь в определенной части пустыни на юго-востоке Ливии и юго-западе Египта, вы заметите кусочки желтого стекла, разбросанные по песчаному ландшафту», — пишут исследователи. — «Впервые оно было описано в научной статье в 1933 году и получило название ливийское стекло. Коллекционеры минералов ценят его за красоту, редкость и загадочность. Кулон, найденный в гробнице фараона Тутанхамона, содержит осколок такого стекла».

Ливийское желтое стекло отличается своим составом от любого другого естественного стекла на Земле. В течение почти столетия его происхождение вызывало споры среди ученых. В 1996 году в рамках другого исследования было установлено, что возраст этого стекла составляет около 29 миллионов лет. Позже было доказано, что исходный материал состоял из зерен кварца, покрытых смешанными глинистыми минералами, а также оксидами железа и титана.

В новом исследовании ученые изучили два образца стекла, которые они приобрели у местного жителя в Ливии. С помощью просвечивающей электронной микроскопии, способной видеть даже самые мельчайшие частицы материала в 20 000 раз меньше толщины листа бумаги, они обнаружили минералы разных типов оксида циркония, включая кубический цирконий, который используется в ювелирных изделиях вместо алмазов. Также был обнаружен редкий полиморф, известный как орто-II, который образуется только при очень высоком давлении — около 130 000 атмосфер.