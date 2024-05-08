Доказано, что шимпанзе сохраняют способность учиться во взрослом возрасте

Подобные результаты наблюдений говорят о том, что шимпанзе сохраняют способность к обучению и во взрослые годы жизни, что роднит их с человеком и отличает от других млекопитающих, теряющих эту способность после завершения детства. По мнению приматологов, это говорит в пользу того, что аналогичное умение, которое впоследствии стало одним из движущих механизмов технологической эволюции человечества, было характерно и для общего предка людей и шимпанзе, а также других древних гоминид с большим объемом мозга.