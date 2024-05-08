Доказано, что шимпанзе сохраняют способность учиться во взрослом возрасте

«Проведенные нами наблюдения показывают, что шимпанзе совершенствуют свои навыки по использованию орудий труда для добычи труднодоступной пищи и во взрослые годы жизни. Это подтверждает гипотезу о том, что развитие крупного мозга у общих предков высших приматов и людей позволило им сохранить способность к обучению на протяжении первых двух десятилетий жизни», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа африканских и европейских приматологов под руководством ведущего научного сотрудника Института эволюционной антропологии в Лейпциге Романа Виттига во время наблюдений за жизнью 70 диких шимпанзе, проживающих на территории национального парка Таи в Кот-д’Ивуаре. Ученые установили на его территории набор камер, при помощи которых они изучали повседневную жизнь обезьян в 2013—2020 годах.
Местные шимпанзе, как заметили приматологи, часто пользовались различными орудиями труда, в том числе заостренными палками, для извлечения насекомых из стволов деревьев и получения другой труднодоступной пищи. Ученые заинтересовались тем, как приматы обучались этому умению и как менялись их навыки владения инструментами с течением времени. Руководствуясь этой идеей, исследователи проследили за взаимодействиями отдельных особей шимпанзе с орудиями труда.
Когда ученые начали анализировать собранные ими видеозаписи, они обнаружили, что умение обезьян оперировать орудиями труда в разных контекстах улучшалось не только в детстве и в подростковом возрасте (первые шесть лет жизни шимпанзе), а как минимум на протяжении первых 15 лет их существования. За это время приматы постепенно учились правильно держать орудия труда в лапах и более эффективно манипулировать ими при добыче пищи.
Подобные результаты наблюдений говорят о том, что шимпанзе сохраняют способность к обучению и во взрослые годы жизни, что роднит их с человеком и отличает от других млекопитающих, теряющих эту способность после завершения детства. По мнению приматологов, это говорит в пользу того, что аналогичное умение, которое впоследствии стало одним из движущих механизмов технологической эволюции человечества, было характерно и для общего предка людей и шимпанзе, а также других древних гоминид с большим объемом мозга.