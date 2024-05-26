Дочь Маргариты Тереховой рассказала о самочувствии актрисы после госпитализации

По словам Тереховой-младшей, артистка находится в больнице. Сейчас с актрисой все в порядке, заявила ее дочь. Родственница знаменитости отказалась раскрывать подробности госпитализации.
«В данный момент я решаю очень важные организационные вопросы, связанные с лечением моей мамы», — рассказала дочь актрисы.
25 мая Telegram-канал Baza сообщил, что Маргариту Терехову госпитализировали в Москве. 81-летняя артистка почувствовала себя плохо 24 мая.
По данным издания, в сопровождении сестры актрису доставили в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у Тереховой внутреннее кровотечение. Baza сообщил, что Терехова якобы находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.
В середине 2000-х Тереховой диагностировали болезнь Альцгеймера. За артисткой ухаживает дочь и сиделки.
25 августа 2022 года Анна Терехова рассказывала, что артистка «держится» — много понимает, отвечает на односложные вопросы. Анна добавила, что у матери «осознанный взгляд».