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Дочь Маргариты Тереховой рассказала о самочувствии актрисы после госпитализации

Дочь Маргариты Тереховой Анна подтвердила в беседе с kp.ru госпитализацию актрисы.

Источник: PersonaStars

По словам Тереховой-младшей, артистка находится в больнице. Сейчас с актрисой все в порядке, заявила ее дочь. Родственница знаменитости отказалась раскрывать подробности госпитализации.

«В данный момент я решаю очень важные организационные вопросы, связанные с лечением моей мамы», — рассказала дочь актрисы.

25 мая Telegram-канал Baza сообщил, что Маргариту Терехову госпитализировали в Москве. 81-летняя артистка почувствовала себя плохо 24 мая.

По данным издания, в сопровождении сестры актрису доставили в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у Тереховой внутреннее кровотечение. Baza сообщил, что Терехова якобы находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

В середине 2000-х Тереховой диагностировали болезнь Альцгеймера. За артисткой ухаживает дочь и сиделки.

25 августа 2022 года Анна Терехова рассказывала, что артистка «держится» — много понимает, отвечает на односложные вопросы. Анна добавила, что у матери «осознанный взгляд».