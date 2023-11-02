Добавили денег. Стало известно, кто сможет болеть без финансовых потерь

Максимальные выплаты по больничному листу, положенные работникам со стажем больше восьми лет, вырастут с нынешних 2,7 тыс. рублей в день до 4,1 тыс. рублей в феврале 2024 года и 5,7 тыс. рублей в 2025 году. Двукратный рост оплаты дней болезни необходим, считает член комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб:

— Повышение выплат по больничному листу позволит убавить самоотверженность наших граждан, которые даже при недомогании продолжают ходить на работу. При этом они могут заражать коллег, хуже исполнять свои трудовые обязанности. Они так делают не от хорошей жизни. Во-первых, не хотят терять в деньгах, во-вторых опасаются испортить отношения с начальством. Но люди имеют полное право болеть, это тоже нормальная часть жизни.

Что происходит сейчас? Если у человека есть право на 100% оплату больничного, он все равно не может получить больше предельной суммы выплат по листу нетрудоспособности. Реальные 100% достанутся только тем, у кого доход меньше 81 тысячи рублей в месяц. Зарабатываешь больше? Потеряешь в деньгах. По тем же правилам рассчитывают выплаты и для родителей, у которых болеют дети. Простудился у работающей за 100 тыс. рублей в месяц мамы ребенок, ей бы надо остаться с ним дома, а она начинает считать, может ли она себе это позволить. Или сам работник заболел, но наглотался таблеток, пришел в офис, несколько раз чихнул — заразил пол-отдела. Зачем так делать?

Именно поэтому мы поднимаем базовую величину, от которой, в том числе, зависят предельные выплаты по листу нетрудоспособности. Высказывают опасения, что высокооплачиваемые сотрудники теперь будут при малейшем недомогании брать бюллетень и отлынивать от работы. Но так ведь не бывает! В нормальной ситуации больничный нужен один раз в год, максимум — два. Средняя продолжительность нетрудоспособности — 11 дней. Ни один врач не оформит больничный здоровому человеку, не продлит его без необходимости — это же вопрос его квалификации, его возможности дальше работать.

Если человек заболел, ему надо дать возможность спокойно вылечиться. Нет никаких причин, чтобы его за это наказывать рублем. Уже в феврале следующего выплаты по больничному будут перекрывать зарплату в 123 тыс. рублей. Увеличение в полтора раза позволит охватить намного более широкий круг занятых, тем более, сейчас зарплаты в России растут. Следующий этап позволит спокойно лечиться тем, кто зарабатывает 171 тыс. рублей, это случится еще через год.

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции