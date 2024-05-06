До завтрака или после? Когда правильно чистить зубы утром

Вы встали утром с кровати и побежали сразу чистить зубы. А потом начинаете завтракать. А как не почистить? Ведь после сна во рту бывают неприятные ощущения. Или же лучше чистить зубы после завтрака? Или после каждого приема пищи брать в руки зубную щетку? О том, как правильно чистить зубы, до еды или после, рассказал aif.ru Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор:
Наши зубы загрязняются после употребления пищи, поэтому их чистка после еды — представляется мне логичным действием. Поэтому лучше чистить зубы после завтрака. Но в вопросе о правильном времени чистки зубов есть очень важные нюансы, которые необходимо понимать.
Вечерняя чистка
Очень важна для зубов вечерняя чистка, которую мы проводим, разумеется, после еды, готовясь ко сну. Ее пропускать или сокращать — категорически недопустимо.
Вечером, когда мы уже готовимся ко сну, необходимо полноценно почистить зубы, используя все возможные средства. Чаще всего это обычная мануальная щетка, монопучковая зубная щетка и ершики, которые подбирает врач-стоматолог.
Дело в том, что, если на ночь мы оставляем на зубах налет, то в течение ночи под действием слюны может происходить его минерализация. И утром этот налет будет трудно удалить обычной щеткой.
Утренняя чистка
Что касается утренней чистки, то зубы после пробуждения остаются достаточно чистыми, если они были хорошо очищены накануне вечером. Да, на них есть небольшой слущенный эпителий (состояние, при котором эпителиальные клетки, покрывающие поверхность кожи или слизистые оболочки, облезают или отслаиваются), возможно небольшое увеличение количества бактерий в течениие ночи, но, по сути, загрязнений нет. Таким образом, факт того, когда вы почистите зубы — до или после завтрака — не принципиален. Некоторые предпочитают проводить чистку до завтрака, чтобы избежать появления неприятного запаха изо рта при общении с семьей или в общественных местах. Другие же выполняют чистку зубов после завтрака, чтобы удалить остатки пищи. В конечном итоге оба варианта допустимы.
В течение дня
Есть убеждение, что для профилактики заболеваний зубов необходимо чистить их каждый раз после еды. Стоматологи не рекомендуют так делать, и я тоже считаю это нецелесообразным. Вместо постоянной чистки после каждого приема пищи можно использовать жевательную резинку, зубную нить и прополоскать рот, что поможет устранить возможные остатки пищи и поддержать гигиену ротовой полости без чрезмерного абразивного воздействия, способствующего износу зубной эмали.