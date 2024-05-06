До завтрака или после? Когда правильно чистить зубы утром

Что касается утренней чистки, то зубы после пробуждения остаются достаточно чистыми, если они были хорошо очищены накануне вечером. Да, на них есть небольшой слущенный эпителий (состояние, при котором эпителиальные клетки, покрывающие поверхность кожи или слизистые оболочки, облезают или отслаиваются), возможно небольшое увеличение количества бактерий в течениие ночи, но, по сути, загрязнений нет. Таким образом, факт того, когда вы почистите зубы — до или после завтрака — не принципиален. Некоторые предпочитают проводить чистку до завтрака, чтобы избежать появления неприятного запаха изо рта при общении с семьей или в общественных местах. Другие же выполняют чистку зубов после завтрака, чтобы удалить остатки пищи. В конечном итоге оба варианта допустимы.