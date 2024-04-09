До остановки дыхания. Врач пояснил, как отсутствие зубов приводит к апноэ

Казалось бы, все довольно просто — если выпал или удален зуб, то надо поставить имплант и жить дальше. На деле, если речь идет про дальние жевательные зубы, далеко не все решают пойти на такую процедуру. Не секрет, что она не самая бюджетная, отсюда и сомнения. Ведь, казалось бы, отсутствие зуба может никак не мешать. Однако специалисты отмечают, что отсутствие зубов может привести к развитию такого состояния, как ночное апноэ сна. А оно уже бывает смертельно опасным. Почему так происходит и каков механизм, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.