До остановки дыхания. Врач пояснил, как отсутствие зубов приводит к апноэ

Казалось бы, все довольно просто — если выпал или удален зуб, то надо поставить имплант и жить дальше. На деле, если речь идет про дальние жевательные зубы, далеко не все решают пойти на такую процедуру. Не секрет, что она не самая бюджетная, отсюда и сомнения. Ведь, казалось бы, отсутствие зуба может никак не мешать. Однако специалисты отмечают, что отсутствие зубов может привести к развитию такого состояния, как ночное апноэ сна. А оно уже бывает смертельно опасным. Почему так происходит и каков механизм, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.
Апноэ — это серьезное нарушение дыхания во время сна. Оно проявляется частой остановкой дыхания на некоторое время и сопровождается храпом. В результате происходит снижение количества кислорода в крови и накопление углекислого газа. В свою очередь, это ведет к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, сбоям сердечного ритма, к нарушению питания клеток мозга и внутриклеточного обмена. Все эти процессы со временем становятся причиной неудовлетворительной работы разных органов и появления хронических заболеваний.
Одним из основных факторов появления ночного апноэ является отсутствие зубов в полости рта. Из-за потери зубов происходит изменение высоты прикуса в сторону снижения, из-за чего начинаются нарушения в работе мышечного жевательного аппарата. Также из-за уменьшения количества зубов появляется необходимость большего количества жевательных движений, что приводит к увеличению мышечного объема и, как следствие, к сужению просвета верхних дыхательных путей.
При долгом отсутствии зубов (например, если человек решил оставить все так, как есть) снижение высоты прикуса только увеличивается. Начинаются нарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава и далее это ведет к его воспалению. Происходит деформация в костях верхней и нижней челюсти, что также становится причиной сужения дыхательных путей.
Патологические воспаления височно-нижнечелюстного сустава приводят к отекам жевательных мышц, сопровождающимся болями, смещением нижней челюсти относительно верхней. Эти проблемы очень сильно влияют на просвет дыхательных путей. Такие пациенты чаще всего испытывают гипертонус жевательных мышц, что становится причиной сжимания зубов во сне. При этом максимально напрягаются мышцы шеи, жевательные мышцы, что очень сильно влияет на качество дыхания и ведет к его нарушению.
Наличие хронических воспалений, таких как периодонтит, пародонтоз и прочих ведет к постоянным отекам полости рта. Если процесс воспаления к тому же протекает с выделением с гноем микрофлоры в полость рта, то это риск развития вторичного инфицирования носоглотки. Поэтому, помимо сужения дыхательных путей, из-за отека полости рта появляются воспаления самих дыхательных путей, что ещё больше способствует ночному апноэ.
Таким образом, своевременное лечение в деле восполнения зубов и оздоровления слизистой в полости рта, восстановление потерянных зубов с помощью протезирования с сохранением естественной высоты прикуса, лечение патологий височно-нижнечелюстного сустава позволят быть уверенными что полость рта не станет поводом для появления ночного апноэ.