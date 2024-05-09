До какого возраста детям нельзя давать клубнику. Мнения врачей

Приближается сезон всеми любимой ягоды — клубники, при виде которой на прилавках фруктовых киосков или на рынках очень сложно удержаться от покупки. Еще сложнее отказать в лакомстве детям, ведь ягода традиционно ассоциируется с пользой и витаминами. Но клубника — достаточно сильный аллерген.
РБК Life решил выяснить, с какого возраста детям клубнику предлагать можно и сколько, чтобы избежать аллергии.
С какого возраста можно давать детям клубнику
Большинство педиатров считают, что если у ребенка нет аллергии, давать ему клубнику можно не раньше 9−10 месяцев, сообщил РБК Life педиатр клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Максимов, Он пояснил, что многие специалисты придерживаются мнения: вводить клубнику в детский рацион целесообразно с момента перехода на общий стол, как правило этот момент приходится на возраст около полутора лет.
Поддержала мнение коллеги иммунолог, аллерголог и педиатр Екатерина Морозова. Здоровым детям вполне можно давать клубнику, не дожидаясь наступления трехлетнего возраста, как думают многие родители, сказала врач. По мнению Морозовой, вводить ягоду в рацион можно с одного года. Но есть несколько правил: во-первых, если ягода понравилась ребенку, не нужно давать сразу много. Сначала стоит оценить реакцию организма на новинку (тут речь не только о клубнике, а о любом новом продукте); во-вторых, ягоды должны быть хорошо промыты.
Как распознать аллергическую реакцию на клубнику
Надо наблюдать за состоянием малыша. Проявления аллергических реакций могут быть различными: высыпания на коже, расстройство стула, покраснения щек и глаз, перечислила аллерголог.
Если после употребления клубники возникла рвота, боли в животе, бледность кожи, спутанность сознания, необходимо обратиться к врачу. Это может быть признаками анафилактической реакции и повторная попытка накормить малыша клубникой может иметь печальные последствия. К счастью, анафилаксия встречается крайне редко.
Кому нельзя давать клубнику
Если говорить о первом введении в рацион клубники, но не стоит ее давать болеющим детям, детям с уже имеющимися аллергическими проявлениями (так будет сложно оценить реакцию именно на новую ягоду). Воздержаться следует и в том случае, если ранее у ребенка были какие-то нарушения здоровья после употребления клубники. Не стоит проводить повторные эксперименты без предварительной консультации с врачом.
С осторожностью и вниманием следует предлагать детям ягоды не только клубники, но и земляники, и малины. Особенно это касается ребят, которые склонны к аллергическим реакциям, а пищеварительная система — чувствительна, добавил врач-педиатр Андрей Максимов.
При склонности ребенка к аллергическим проявлениям первое знакомство с клубникой лучше перенести на более поздний срок — ближе к двум или даже трем годам. Надо помнить и о возможной непереносимости клубники у родителей в их детском возрасте, так как склонность к аллергии может передаваться по наследству.
Размер дневной порций клубники для ребенка
Обычная дневная норма ягод клубники ребенку одного года — не более 2−3 штук среднего размера. Всегда начинать надо с маленького кусочка клубники.
«Если признаков аллергии (высыпания на коже, а также расстройство стула, иногда рвота и затрудненное дыхание) нет, то по чуть-чуть увеличивайте количество кусочков ягод. Перед подачей ягоды можно измельчить ребенку в пюре (смузи) — только без сахара. Можно просто предложить на блюдце — в зависимости от возраста и навыков ребенка», — объяснил педиатр Максимов.
Важно помнить, что не совсем умея хорошо жевать, ребенок может крупными кусочками поперхнуться. Взрослым следует быть бдительными: предлагать небольшие по размеру кусочки ягод и ориентироваться на количество зубов у ребенка и его умение жевать.
Клубника с дачи, рынка или из магазина
В магазинах и на рынках продукты проходят проверку и должны иметь все необходимые документы качества. А вот при покупке «у бабушек» надо иметь в виду, что документов, подтверждающих безопасность сладких ягод, у продавца скорее всего нет.
Некоторые родители моих пациентов отмечают, что ягодка с грядки усваивается лучше, чем магазинная. Возможно, это связано со степенью зрелости ягоды в момент срывания с куста. Ведь клубнику на продажу срывают чуть недозревшей для транспортировки.
С точки зрения соблюдения нормативов и ГОСТов безопаснее покупать в сетевых магазинах, считает педиатр клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Максимов. А лучше ориентироваться на свой проверенный, "бабушкин или соседский, огород. Важно помнить, что ягоды должны быть тщательно вымыты холодной проточной водой и перед подачей ребенку можно ополоснуть их еще раз питьевой водой.