До циферки. Эндокринолог пояснила, надо ли считать калории

Про подсчет калорий слышит каждый, кто только собирается худеть. Специалисты отмечают, что сброс веса начинается только тогда, когда отмечается дефицит этих самых калорий. Отсюда вывод — их надо считать в рационе. Однако есть и иные точки зрения, в рамках которых утверждается, что банальный подсчет не поможет справиться с избытком килограммов. Так надо ли считать калории или нет? Об этом aif.ru рассказала Юлия Атаманова, врач-эндокринолог отделения специализированные помощи КДЦ НКЦ 2 РНЦХ им. академика Петровского.
Наука не стоит на месте, появляется все больше исследований, отвечающих на вопрос, как комфортно, и — что самое главное — надолго снизить вес. Самые убедительные на сегодняшний день данные показывают, что подсчет калорий имеет значение, но основной акцент должен быть сделан на качестве продуктов питания, разнообразии рациона и на работе с пищевыми привычками.
Почему же подсчет калорий уходит на второй план? Начнем с того, что слово «калория» происходит от слова «calor», что в переводе с латинского означает «тепло». Калорийность продуктов измеряют путем их сжигания в печи — то количество тепла, которое выделяется при сжигании и считается за калорийность продукта. Но человеческий организм устроен немного сложнее печи. И вот несколько причин, по которым не стоит безоговорочно доверять методу подсчета калорий при снижении веса:
1. Калорийность, указанная на упаковке того или иного продукта, может отличаться от действительной на 20% как в большую, так и в меньшую сторону — так установлено на законодательном уровне.
2.Также нужно учитывать, что вы можете усвоить меньше или больше калорий от указанных на упаковке. Все зависит от типа продукта, способа его приготовления, например, калорийность охлажденного в холодильнике отварного картофеля ниже, чем у только что сваренного. Также не стоит забывать про состав микрофлоры кишечника и даже его длину! Люди с более длинным кишечником усваивают больше калорий, следовательно, активнее набирают вес.
Метод подсчета калорий может быть неудобен и по другим причинам:
Этот метод сложно использовать в повседневной жизни регулярно. Выяснять сколько калорий в съеденной пасте в ресторане или стараться высчитать количество калорий в приготовленном дома пюре с котлетами — весьма утомительное занятие, и мало кто захочет это делать постоянно.
При фокусировке на цифрах — подсчете килокалорий, часто из поля зрения выпадают качество и разнообразие рациона, что приводит к дефициту витаминов, минералов, антиоксидантов.
Подсчет калорий в некоторых случаях может приводить к повышению тревожности и расстройствам пищевого поведения.
Создает иллюзию, что съеденные калории можно «отработать» в спортивном зале.
Если столько минусов у этого метода, значит ли это, что считать калории вовсе не нужно?
Во всем нужно знать меру, не стоит скрупулезно высчитывать каждую калорию. Но иногда смотреть на калорийность некоторых продуктов все же стоит, чтобы не вводить себя в заблуждение. Например, в протеиновом батончике с полки магазина из отдела «Здоровое питание» может быть столько же калорий, сколько в обычной шоколадке. Или вы когда-нибудь задумывались над калорийностью кофе с сиропом из соседней кофейни? Он содержит около 400 ккал (полноценный десерт!).
Чтобы примерно ориентироваться сколько калорий вам нужно для поддержания веса или его снижения можно использовать формулу Миффлина — Сан Жеора. Высчитывается показатель базального метаболизма (ПБМ). Причем для женщин и мужчин считается он по-разному.
Для женщин: (10 x вес в килограммах) + (6,25 x рост в сантиметрах) — (5 x возраст в годах) — 161.
Для мужчин: (10 x вес в килограммах) + (6,25 x рост в сантиметрах) — (5 x возраст в годах) + 5.
Следовательно, для женщины 30 лет ростом 170 см и весом 65 кг расчет калорий, необходимых для функционирования организма в состоянии покоя, будет таким:
(10×65) + (6,25×170) — (5×30) — 161 = 1 401,5.
Но опять же, как уже понятно, метод подсчета калорий не самый точный и информативный. И лучше ориентироваться на качество своего рациона питания, следить за чувством голода и насыщения, работать с пищевыми привычками.