До циферки. Эндокринолог пояснила, надо ли считать калории

Про подсчет калорий слышит каждый, кто только собирается худеть. Специалисты отмечают, что сброс веса начинается только тогда, когда отмечается дефицит этих самых калорий. Отсюда вывод — их надо считать в рационе. Однако есть и иные точки зрения, в рамках которых утверждается, что банальный подсчет не поможет справиться с избытком килограммов. Так надо ли считать калории или нет? Об этом aif.ru рассказала Юлия Атаманова, врач-эндокринолог отделения специализированные помощи КДЦ НКЦ 2 РНЦХ им. академика Петровского.