12:59 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Дни балета: VK покажет «Жизель», «Медный всадник» и другие постановки в прямом эфире

С 1 по 3 ноября в рамках кампании VK «Место встречи с искусством» пройдут трансляции спектаклей и репетиций ведущих театров страны, также зрителям расскажут интересные факты о балете и покажут фрагменты закулисной жизни.

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Программа ВКонтакте, посвященная Всемирному дню балета началась 1 ноября с серии лекций, интервью, трансляций репетиций и постановок. В сообществе Большого театра было опубликовано эксклюзивное интервью с прима-балериной Элеонорой Севенард. В следующих выпусках проекта «Большой говорит. Балет» зрителей ждут интервью с Елизаветой Кокоревой, Евой Сергеенковой, Алёной Ковалёвой, Марией Кошкарёвой и Дмитрием Смилевски. Полное расписание онлайн-трансляций доступно в сообществе «Культура ВКонтакте».

Эксклюзивные трансляции выступлений представят и другие сценические площадки. Так, 2 ноября в сообществе Астраханского театра оперы и балета ВКонтакте с 17:00 по Москве будет транслироваться балет «Баядерка» — бессмертное творение Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса и либретто Сергея Худекова. Бурятский театр оперы и балета покажет любителям искусства программу «Балет на Байкале. Бурятия», которая начнется ровно в 17:00 по Москве. В 20:00 Башкирский государственный театр оперы и балета представит постановку «Жизель» — историю, ставшую символом балетного романтизма. Музей-заповедник Петергоф покажет запись гала-концерта «Дягилев-гала».

В этот же день в сообществе Open Art состоится творческая встреча с народной артисткой России, лауреатом государственной премии Илзе Лиепой. В 19:00 по московскому времени в сообществе «Культура.РФ» ВКонтакте пройдет показ спектакля «Спартак», рассказывающего историю гладиатора, убежденного идеалиста, мечтающего, чтобы каждый вышел победителем из битвы с рабом внутри себя. Там же будет доступна трансляция балета «Медный всадник».

Тематические клипы и лекции, снятые музеями, арт-пространствами и образовательными порталами будут собраны в специальном разделе VK Видео.

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