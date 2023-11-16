Биография Дмитрия Рогозина: семья, где работал и чем занимается сейчас

Дмитрий Рогозин — российский государственный деятель, дипломат, экс-глава Роскосмоса, лидер группы военных советников «Царские волки» в зоне спецоперации на Украине. Подробная биография политика — в материале.

Основная информация о Дмитрии Рогозине

Полное имя

Дмитрий Олегович Рогозин

Дата рождения

21 декабря 1963 года

Место рождения

Москва

Высшее образование

Московский государственный университет, Университет марксизма-ленинизма при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза

Род деятельности

Политик

Семейный статус

Женат, один сын, два внука, одна внучка

Увлечения

Футбол, гандбол, теннис, баскетбол, практическая стрельба, подводная охота, езда на мотоцикле.



Ранние годы и образование

Дмитрий Олегович Рогозин родился 21 декабря 1963 года в Москве в семье начальника Управления перспективных исследований и программ вооружения Минобороны СССР Олега Рогозина и специалистки стоматологического комплекса Московского медицинского стоматологического института Тамары Рогозиной, в девичестве — Прокофьевой.

Дмитрий Рогозин учился в школе с французским уклоном. В юности увлекался баскетболом и стал мастером спорта по гандболу. В 15 лет сделался комсомольцем и заинтересовался журналистикой.

После школы Дмитрий Рогозин поступил на международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета, которое окончил в 23 года с отличием. Еще через два года получил красный диплом экономического факультета Университета марксизма-ленинизма при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза. Впоследствии стал доктором технических наук по специальности «теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения».

Карьера: где работал Дмитрий Рогозин

Первая ступень: президент Ассоциации молодых политических лидеров СССР

После окончания университета Дмитрий Рогозин устроился в Комитет молодежных организаций (КМО) СССР налаживать международные связи. Полгода стажировался в рядах внешней разведки на Кубе, после чего был отстранен из-за близкого родства с действующим работником Первого главного управления Комитета государственной безопасности. В 25 лет стал заведовать Сектором международных организаций КМО.

В 27 лет Дмитрия Рогозина избрали заместителем председателя Партии народной свободы и президентом Ассоциации молодых политических лидеров СССР. А спустя еще два года он создал Союз возрождения России, основной задачей которого предполагалось объединение христианских демократов, кадетов и правых социал-демократов. Тогда же воевал добровольцем в Приднестровье и стал вице-президентом консалтинговой и образовательной компании «РАУ-Корпорация».

Промежуточный этап: зампреда Госдумы

В 30 лет Дмитрий Рогозин создал политическое движение «Конгресс русских общин», в рядах которого боролся за место в Госдуме, но проиграл. Два года спустя ситуация повторилась. Однако в 34 года он все-таки стал депутатом Государственной Думы по Аннинскому избирательному округу Воронежской области и продержался на посту два срока. Позже избрался председателем Комитета Государственной Думы по международным делам и возглавил делегацию Федерального Собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В 35 лет Дмитрий Рогозин начал преподавать спецкурс по национальной безопасности в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. А в 38 лет сделался заместителем председателя Народной партии Российской Федерации. Спустя год вел переговоры с Евросоюзом и Литвой в качестве спецпредставителя президента России по вопросам обеспечения жизнедеятельности Калининградской области — сумел добиться безвизового транзита россиян через самую южную страну Балтии.

В 40 лет Дмитрий Рогозин стал сопредседателем высшего совета избирательного блока «Родина», заместителем председателя Государственной Думы. Тогда же его назначили руководителем фракции «Родина», коим он оставался на протяжении трех лет. При этом за четыре года работы в Госдуме также председательствовал в комитетах по безопасности и международным делам.

Высшая лига: гендиректор Роскосмоса

В 45 лет Дмитрия Рогозина по указу российского президента Владимира Путина на три года назначили представителем России при Организации Североатлантического договора в области противоракетной обороны в Брюсселе. Тогда же ему досрочно присвоили высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

В 48 лет Дмитрий Рогозин стал заместителем председателя Правительства России, а спустя год — специальным представителем российского президента по Приднестровью. В 52 года его назначили главой Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

В 55 лет Дмитрий Рогозин стал гендиректором Роскосмоса и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области космоса. При нем началось строительство второй очереди космодрома Восточный и запустили стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз». В 2022 году политика уволили с поста. Его сменил вице-премьер Юрий Борисов, который ранее курировал оборонно-промышленный комплекс.

Семья и личная жизнь

На втором курсе Дмитрий Рогозин женился на студентке филологического факультета Московского госуниверситета Татьяне Серебряковой. В 20 лет у него родился сын Алексей, а в 42 года — первый внук Федор. Спустя три года на свет появилась внучка Мария, а еще через пять лет — второй внук Артем.

В свободное от работы время Дмитрий Рогозин занимается футболом, гандболом, теннисом, баскетболом и практической стрельбой. Увлекается подводной охотой и ездой на мотоцикле. Свободно говорит на английском, испанском, итальянском и французском языках.

Скандалы из биографии

· В 2014 году Дмитрий Рогозин из-за введения американцами санкций против России пригрозил США, что им придется доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.

· За то, что основатель американской космической компании SpaseX Илон Маск вызвал российского президента Владимира Путина на ринг, Дмитрий Рогозин назвал именитого предпринимателя молоденьким бесенком.

· Спустя несколько часов, после того как США приземлили на Марсе свой марсоход Perseverance, Дмитрий Рогозин выложил в соцсетях изображение — снимок Красной планеты с камеры американского аппарата, в объектив которой попало его лицо.

· В Сети Дмитрий Рогозин называл тормозом министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Награды

· Орден Александра Невского.

· Медаль «В память 850-летия Москвы».

· Медаль Столыпина П. А. I степени.

· Медаль «За укрепление боевого содружества».

· Медаль «В память 200-летия Минюста России».

· Медаль «200 лет Министерству обороны».

· Медаль «200 лет МВД России».

· Медаль «За заслуги в ядерном обеспечении».

· Медаль «200 лет консульской службе МИД России».

· Медаль «90 лет службе дипломатическо-курьерской связи МИД России».

· Почетный знак «За заслуги» Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

· Именные пистолеты «Маузер» от Министра обороны и ПСМ от директора ФСБ России.

· Казахстанский орден «Достык» II степени.

· Юбилейная медаль «25 лет миротворческой операции в Приднестровье».

· Пистолет Walther PPK от президента Сербии.

· Лауреат Государственного конкурса Приднестровской Молдавской Республики «Человек года — 2012».

· Медаль Татарстана «За доблестный труд».

· Орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского II степени.

· Патриарший знак храмостроителя.

Дмитрий Рогозин сейчас

В ноябре 2022-го Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. В том же году в день своего 59-летия он оказался под обстрелом в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Осколок снаряда застрял между его пятым и шестым позвонками. В феврале 2023 года Дмитрий Рогозин окреп и вернулся в зону специальной военной операции.

10 интересных цитат Дмитрия Рогозина

· «Все-таки война, что ни говори, умеет проявлять характер, подсказывая, кто сволочь, а кто человек».

· «“Большая семерка” — это США и шесть “шестерок”».

· «Хочешь уйти, уходи, но чужой чемоданчик поставь-ка на место!»

· «Не стоит метать бисер перед свиньями, роющимися в человеческой грязи».

· «Вороватый чиновник — это всегда предатель своей страны. Его надо опасаться больше, чем союза НАТО, талибов и марсиан».

· «На каждом авиазаводе у нас трудятся специальные коты, чтоб ни одна американская мышь не прошмыгнула».

· «Русская женщина страшна в ярости, особенно в борьбе за зарплату собственного мужа».

· «Американцы исходят из принципа, что дипломатические переговоры хороши, но они будут еще лучше, когда на столе лежит “Парабеллум”».

· «Минздрав предупреждают, что зурабизация монетизации приводит к профанации!»

· «Раньше говорил государь-император, что у России два союзника — армия и флот, а сейчас у России другие два союзника — нефть и газ».

Источники: