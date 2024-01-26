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05:58 (мск), источник: Российская газета

DM: Жители Бирмингема заметили в местном ручье признак конца света

В британском городе Бирмингем вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет. Об этом пишет газета Daily Mail.

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Источник: Daily Mail

«Признак конца света?» — задается вопросом издание, сообщая, что 24 января, представитель местной общественности заметил необычный цвет ручья на Перри-Коммон-Медоуз.

Отмечается, что городской совет Бирмингема начал расследование странного явления. Следователи-экологи также пытаются выяснить, что случилось с ручьем.

Представитель совета района Джилли Бермингем разместила фотографию ручья в соцсети. Ее публикация вызвала большой ажиотаж среди местных жителей, которые задаются вопросом, что это может быть.

Daily Mail сообщает, что пока специалистам не удалось установить причину произошедшего.

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