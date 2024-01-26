DM: Жители Бирмингема заметили в местном ручье признак конца света

«Признак конца света?» — задается вопросом издание, сообщая, что 24 января, представитель местной общественности заметил необычный цвет ручья на Перри-Коммон-Медоуз.

Отмечается, что городской совет Бирмингема начал расследование странного явления. Следователи-экологи также пытаются выяснить, что случилось с ручьем.

Представитель совета района Джилли Бермингем разместила фотографию ручья в соцсети. Ее публикация вызвала большой ажиотаж среди местных жителей, которые задаются вопросом, что это может быть.