DM: свалку в Уэльсе стали охранять из-за диска с биткоинами на миллионы долларов

В данный момент Хоуэллс пытается вернуть носитель с тысячами биткоинов. Для этого он должен перебрать тонны мусора, но местная администрация поставила у свалки охрану, чтобы не позволить ему это сделать. Местные сотрудники знают, какое сокровище спрятано под грудой отходов в Ньюпорте.