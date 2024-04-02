Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: свалку в Уэльсе стали охранять из-за диска с биткоинами на миллионы долларов

К свалке города Ньюпорт в Уэльсе приставили охрану после случайно выброшенного диска, на котором хранится восемь тысяч биткоинов.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Daily Mail.

В материале сказано, что инвестор Джеймс Холлуэлс лишился этой суммы десять лет назад, когда его девушка делала уборку и выкинула единственный носитель с информацией для доступа к биткоин-кошельку.

В настоящее время активы на диске оцениваются почти в полтора миллиарда фунтов стерлингов (почти $2 млрд США).

Уточняется, что Хоуэллс долгое время пытался понять, куда делся ценный носитель, и понял, что он находятся на свалке в Ньюпорте.

В данный момент Хоуэллс пытается вернуть носитель с тысячами биткоинов. Для этого он должен перебрать тонны мусора, но местная администрация поставила у свалки охрану, чтобы не позволить ему это сделать. Местные сотрудники знают, какое сокровище спрятано под грудой отходов в Ньюпорте.

Ранее основатель TerraCrypto Никита Вассев в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал динамику курса биткоина.