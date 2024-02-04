Для снижения тревоги ученые рекомендуют пересматривать «Гарри Поттера» и «Звездные войны»

2 февраля. ПРАВМИР. Просмотр любимых в детстве фильмов, таких как «Гарри Поттер» или «Звездные войны» вызывает приятные ностальгические чувства и терапевтически снижают чувство тревоги, выяснил доктор психологических наук американского Института Арчбриджа Клэй Рутледж. Статью об этом он опубликовал в издании Business Insider.
По словам ученого, размышления о будущем в основном вызывают у людей тревогу и пессимизм. А возвращение к прошлому и ностальгия, наоборот, — приятные чувства.
«В ходе опросов люди сообщали, что испытывают большую ностальгию по прошлому, когда переживают трудные события, которые угрожают их благополучию и заставляют видеть будущее в мрачных тонах — потеря работы, плохое здоровье, развод и горе, смерть близкого человека», — пишет Клэй.
Ностальгия, по мнению психолога, становится не только источником творческого вдохновения и повышает самооценку, но и дарит надежду и облегчает боль одиночества.