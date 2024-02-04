Для снижения тревоги ученые рекомендуют пересматривать «Гарри Поттера» и «Звездные войны»

«В ходе опросов люди сообщали, что испытывают большую ностальгию по прошлому, когда переживают трудные события, которые угрожают их благополучию и заставляют видеть будущее в мрачных тонах — потеря работы, плохое здоровье, развод и горе, смерть близкого человека», — пишет Клэй.