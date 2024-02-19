Для салатов и намазок. Чем отличается балканская брынза от греческой феты

«Оба сыра достаточно похожи, — говорит Владимир Богожавец, бренд-шеф ресторанов Meraki и Maroon, — это молодые рассольные сыры. Традиционно фета готовится из овечьего молока или из смеси овечьего и козьего, бывает — коровьего. А брынза — только из коровьего молока. Но это традиция. Мы же сейчас на прилавках не видим настоящую фету. Традиционная — похожа на чанах, плотный соленый армянский сыр. Вот фета такая же, она плотная, продается в рассоле. Фета и также брынза — рассыпчатые, мелкопористые. По сути, отличия только в молоке».