Для планирования будущих миссий: российские ученые составили глобальную геологическую карту Венеры

Как отмечают авторы исследования, среди планет земной группы (Марс, Земля, Венера и Меркурий — планеты Солнечной системы, имеющие сходное строение) Венера имеет наибольшее сходство с Землей по массе, средней плотности и радиусу. На протяжении долгого времени считалось, что сходство Венеры и Земли может не ограничиваться габаритами: ученые предполагали, что планеты могут иметь сходные климат, геологическую историю и тектонический стиль. Тектоническим стилем называют преобладающий на той или иной планете тип тектонической активности. Так, на Земле преобладает тектоника литосферных плит, которые постоянно сдвигаются и меняют конфигурацию планеты.

Источник: ГЕОХИ РАН

Однако более детальная съемка поверхности Венеры, сделанная во время предыдущих миссий к этой планете, показала, что венерианские геолого-климатические условия очень отличаются от земных. Так, было определено, что атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа c примесью азота, облака в ней состоят из капелек серной кислоты, а поверхность раскалена до температуры около 500. Кроме того, ученые узнали, что тектонический ландшафт Венеры тоже очень сильно отличается от земного. Значительную часть поверхности Венеры представляют тессеры — зоны трещинного рельефа. Было выдвинуто много гипотез, объясняющих происхождение этих структур.

Подробное картирование Венеры поможет науке найти ответ на эти и другие вопросы, отмечают авторы работы. Ученые проанализировали некоторые гипотезы, которые объясняют уникальность венерианского ландшафта, и применили к своей работе принципы стратиграфии — раздела геологии, посвященного определению возраста различных слоев пород. Исследователи использовали радарные изображения поверхности планеты, а также данные, которые собрали миссии различных стран, отправленные когда-либо к Венере.

Результатом работы стала полная геологическая карта Венеры масштаба 1:12 000 000. Ученые пришли к выводу, что видимый рельеф поверхности Венеры сформировался в последние 20% геологической истории этой планеты.

Так, тессеры образовались в самый древний из известных науке период геологической истории — Фортунский. В это время на планете происходили интенсивные тектонические деформации. На еще один период — Гиневрский — пришлось образование вулканических равнин, когда магма застывала ровным слоем на поверхности планеты. Для более позднего Атлинского периода было характерно формирование рифтовых зон (зон растяжения коры планеты) и крупных щитовых вулканов.