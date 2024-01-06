Для них написали убийство: главные типажи литературных сыщиков

Любитель и большой оригинал

Источник: Ленфильм СССР

Главный детективный канон создал на самом деле не Артур Конан Дойль, а американец Эдгар Аллан По. Его персонаж Огюст Дюпен, впервые упомянутый в 1841 году, — сыщик-любитель, раскрывает преступления от скуки, использует дедуктивный метод и пренебрежительно относится к полиции. В жизни он самоуверен и экстравагантен. Как и у Холмса, у Дюпена есть хроникёр среднего ума (как олицетворение читателя), для которого он подробно раскрывает логику своих выводов. Многие эти черты унаследовал Эркюль Пуаро, жуткий педант и любитель шоколада. Ещё один их «молочный брат» — францисканский монах из исторического романа Умберто Эко «Имя розы». Автор даже не скрывает отсылки к Шерлоку Холмсу: имя его героя Вильгельм Баскервильский — это аллюзия на рассказ «Собака Баскервилей», а молодого ученика, который везде сопровождает монаха, зовут Адсон, что звучит почти как Ватсон. Все эти герои-детективы заядлые холостяки, преимущественно избегающие романтических привязанностей, поскольку те могут отвлекать от главного — от расследования.

Антигерой с пистолетом

Источник: Одесская киностудия СССР

В 1920—1930-е годы в американской литературе появился новый типаж — крутой детектив: это профессионал, который борется с организованной преступностью, не тратя время на интеллектуальные игры. Он действует быстро и руководствуется не тягой к приключениям, а зарабатывает себе на хлеб. Мрачная реальность историй, завязанных на криминале и коррупции, превращает героя в циника, который и сам может пренебрегать соображениями морали. Известные вымышленные частные детективы этой эпохи — бесстрастный ловелас Сэм Спейд и склонный к жестокости Майк Хаммер. Но нам будет проще вспомнить отечественного героя — начальника оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом Глеба Жеглова, самовлюбленного карьериста, который не расстаётся с пистолетом. В знаменитой экранизации «Место встречи изменить нельзя» обаяние Владимира Высоцкого фактически вытеснило негативные черты героя. Также образ крутого детектива эволюционировал в легендарного агента 007 — Джеймса Бонда, которому чужды глубокие рассуждения о добре и зле.

Не гений, но психолог

Источник: Ealing Studios

Далеко не каждому детективу непременно нужны отпечатки пальцев, следы ступней и доказательные алиби. Например, практически не пользуется традиционными уликами комиссар Мегрэ. Он обычный полицейский и, что нетипично, женатый. В ходе расследований Мегрэ предпочитает наблюдать за людьми — их поведением, жестами, улыбками; его задача понять, что толкнуло человека на преступление. Французский писатель Жорж Сименон придумал не гения, но знатока человеческой натуры. Эти качества роднят Мегрэ с британским коллегой — детективом-любителем Отцом Брауном из романов Гилберта Честертона. Он умеет поставить себя на место другого человека и понять его мотивы. К тому же католическому священнику легко проникнуть на место преступление и общаться с людьми, не вызывая подозрений. Интуитивные техники расследования с годами трансформировались в настоящие психологические головоломки. Например, курсантка Академии ФБР Клариса Старлинг находит серийного маньяка благодаря психологическому портрету, который для неё составляет другой преступник — Ганнибал Лектер. А в телесериале 2009 года «Обмани меня» гениальный доктор Лайтман помогает в расследованиях, определяя ложь по мимике и языку тела человека.

Старая дева и девушка-детектив

Источник: BBC Television Centre

Детективы женщины повлияли на жанр не меньше мужчин, хотя их методы принципиально не отличаются. Первой, кто ввёл в повествование сыщицу, была писательница Анна Кэтрин Грин. Она популяризировала направление за 10 лет до Конан Дойла и изобрела форму детективного сериала. Самым известным её сыщиком был мужчина, но она также создала два наиболее популярных женских типажа. Первый — любопытная старая дева Амелия Баттерворт, которая стала прототипом знаменитых мисс Марпл писательницы Агаты Кристи и сериальной вдовы Джессики Флетчер из «Она написала убийство». Второй типаж — это эксцентричная молодая девушка Вайолет Стрэндж, которая ведёт тайную жизнь, расследуя преступления. Самая известная преемница этого образа юная сыщица Нэнси Дрю, привлекательная и успешная во всех отношениях. Также невольно приходит на ум племянница инспектора Гаджета из одноимённой франшизы, которая раскрывает дела вместо своего незадачливого дядюшки.

Сыщица эмансипе

Источник: НТВ-Кино

Ещё недавно участие женщины в расследованиях представлялось выходом за пределы привычных общественных норм и проявлением независимости. Многие вымышленные сыщицы конца XIX века занимались расследованиями не от скуки, а ради заработка. А первая профессиональная женщина-детектив в литературе Лавдей Брук устроилась в полицию за 25 лет до того, как это стало возможно в реальности. Погружение в криминальный мир и отказ от традиционных социальных ролей сам по себе делал образ женщины брутальнее. Эмоционально холодная и расчётливая Анастасия Каменская, которая не придаёт значения внешности, имеет вредные привычки и предоставляет вести домашний быт своему мужу, даже по сегодняшним меркам выглядит смело. А нелюдимая хакерша из Швеции с пирсингом и татуировкой дракона на спине Лисбет Саландер и вовсе находится в постоянной борьбе с мужчинами, которые ненавидят женщин.